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肝癌破裂昏倒送醫！她靠手術加免疫療法救回一命腫瘤指數35000降到100

健康醫療網

2021-03-10 09:31:00

肝癌破裂昏倒送醫！她靠手術加免疫療法救回一命腫瘤指數35000降到100
肝癌破裂昏倒送醫！她靠手術加免疫療法救回一命腫瘤指數35000降到100
【健康醫療網／記者田柏升報導】大肝癌破裂病情凶險　免疫療法治到腫瘤看不到
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56歲的H女士，因為肝癌破裂出血送醫治療，兩次手術後依然多處復發，轉移到其他器官，後來醫師替她以免疫藥物注射及標靶藥物合併治療，才逐漸脫離險境。收治個案的童綜合醫院一般外科薛冠群醫師表示，H女士在接受治療後腫瘤指數從35000多降到100，腫瘤大幅度縮小，後來在追蹤電腦斷層影像檢查時，也已經看不見腫瘤，目前病人存活已經超過1年。
晚期肝癌預後差　免疫療法成治療新武器
晚期肝癌因為有轉移，預後不佳，5年存活率只有1成。目前放射治療、化學治療及標靶藥物治療效果有限，還會伴隨許多不適副作用，好在免疫療法有進展，透過合併免疫檢查點抑制劑如阻斷PD-1的治療性抗體，實驗證實高達20%患者能縮小腫瘤，至多有六、七成患者得以控制腫瘤生長，成為治療新曙光。
薛冠群醫師指出，免疫治療並非提供身體外來物質毒殺腫瘤細胞，因為這樣往往會在消滅腫瘤的同時也傷害到體內正常細胞，透過免疫檢查點抑制劑阻斷PD-1專一抗體，刺激自身免疫系統對腫瘤的辨識能力，靠著患者自身免疫系統攻擊毒殺並阻斷腫瘤細胞的生長，就能避免危害到自己器官的情形。
免疫療法合併標靶治療　腫瘤控制率再延長
醫師表示，國外研究指出，免疫療法對於控制或縮小晚期肝癌腫瘤的反應率達15%-20%，若能合併搭配口服標靶藥物治療，腫瘤控制率更是能超過6成，不過以往只能作為二線治療使用，近來研究顯示若能提前使用，對治療將大有幫助。
薛醫師說，早期肝癌應以積極的手術等治療的療效好，而越來越多學者發現，把免疫治療提前到一線治療合併標靶藥物一起作用，可帶給晚期肝癌病人更長的存活期。單用免疫療法，許多病人存活率大約在15、16個月；一旦合併使用標靶治療，存活率可以延長到25、26個月，等於是多了近一倍的存活期，且最好在病人肝功能尚可的情況下，就讓病人接受治療，才能達到最大的腫瘤反應率。
免疫活化需留意不良反應　醫病溝通調整治療
免疫療法雖不像標靶治療可能帶來多樣不適副作用如手腳紅腫、脫皮、紅斑的狀況，但因為免疫活化，需要定時抽血觀察，約有一成左右患者可能出現皮疹、腸胃不適、自體免疫肝炎、肺炎及內分泌不良反應，因此治療時，應該適度與醫師溝通，調整劑量及間隔，達到最理想的治療效果。
資料來源：健康醫療網 肝癌破裂昏倒送醫！她靠手術加免疫療法救回一命腫瘤指數35000降到100
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