肝癌破裂昏倒送醫！她靠手術加免疫療法救回一命腫瘤指數35000降到100
健康醫療網
2021-03-10 09:31:00
【健康醫療網／記者田柏升報導】大肝癌破裂病情凶險 免疫療法治到腫瘤看不到
56歲的H女士，因為肝癌破裂出血送醫治療，兩次手術後依然多處復發，轉移到其他器官，後來醫師替她以免疫藥物注射及標靶藥物合併治療，才逐漸脫離險境。收治個案的童綜合醫院一般外科薛冠群醫師表示，H女士在接受治療後腫瘤指數從35000多降到100，腫瘤大幅度縮小，後來在追蹤電腦斷層影像檢查時，也已經看不見腫瘤，目前病人存活已經超過1年。晚期肝癌預後差 免疫療法成治療新武器晚期肝癌因為有轉移，預後不佳，5年存活率只有1成。目前放射治療、化學治療及標靶藥物治療效果有限，還會伴隨許多不適副作用，好在免疫療法有進展，透過合併免疫檢查點抑制劑如阻斷PD-1的治療性抗體，實驗證實高達20%患者能縮小腫瘤，至多有六、七成患者得以控制腫瘤生長，成為治療新曙光。薛冠群醫師指出，免疫治療並非提供身體外來物質毒殺腫瘤細胞，因為這樣往往會在消滅腫瘤的同時也傷害到體內正常細胞，透過免疫檢查點抑制劑阻斷PD-1專一抗體，刺激自身免疫系統對腫瘤的辨識能力，靠著患者自身免疫系統攻擊毒殺並阻斷腫瘤細胞的生長，就能避免危害到自己器官的情形。免疫療法合併標靶治療 腫瘤控制率再延長醫師表示，國外研究指出，免疫療法對於控制或縮小晚期肝癌腫瘤的反應率達15%-20%，若能合併搭配口服標靶藥物治療，腫瘤控制率更是能超過6成，不過以往只能作為二線治療使用，近來研究顯示若能提前使用，對治療將大有幫助。薛醫師說，早期肝癌應以積極的手術等治療的療效好，而越來越多學者發現，把免疫治療提前到一線治療合併標靶藥物一起作用，可帶給晚期肝癌病人更長的存活期。單用免疫療法，許多病人存活率大約在15、16個月；一旦合併使用標靶治療，存活率可以延長到25、26個月，等於是多了近一倍的存活期，且最好在病人肝功能尚可的情況下，就讓病人接受治療，才能達到最大的腫瘤反應率。免疫活化需留意不良反應 醫病溝通調整治療免疫療法雖不像標靶治療可能帶來多樣不適副作用如手腳紅腫、脫皮、紅斑的狀況，但因為免疫活化，需要定時抽血觀察，約有一成左右患者可能出現皮疹、腸胃不適、自體免疫肝炎、肺炎及內分泌不良反應，因此治療時，應該適度與醫師溝通，調整劑量及間隔，達到最理想的治療效果。資料來源：健康醫療網 肝癌破裂昏倒送醫！她靠手術加免疫療法救回一命腫瘤指數35000降到100健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊