孩子腸胃炎要禁食好的快？ 兒科醫告訴你「最新觀念」
健康醫療網
2021-03-10 12:01:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】當嬰幼兒得到腸胃炎時，腸道中代謝乳糖的酵素（乳糖酶）可能被破壞，所以會出現暫時性乳糖不耐症，情況甚至會維持數週。因此，在急性期時，有些醫師會建議將沖泡奶粉稀釋以降低乳糖，但養分與電解質也會被稀釋掉，所以不適合長期飲用。
兒童腸胃炎 不禁食好的快臺北榮民總醫院兒童醫學部特約主治醫師、也是親子診所院長的陳俊仁醫師指出，當小孩腸胃炎時，有時吃得愈多，拉得情況也會變嚴重，因此有些醫師可能會教導暫時禁食，因為不吃就比較不會拉肚子。但是新的觀念是愈早進食，腸胃炎的病程反而比較短，也就是好得較快；除非吃東西後，肚子會痛或是嘔吐很厲害，否則並不需要特別要求孩子禁食。嚴重嘔吐先禁食 服用電解質補充液緩解症狀陳俊仁醫師指出，腸胃炎需要補充水份跟電解質，因此有些人會喝稀釋的運動飲料，但運動飲料的糖份高，可能會加劇腹瀉，加上稀釋後電解質含量不足，反而達不到補充電解質的目的，正確的作法應該是到藥局購買電解質補充液，而且無需稀釋即可飲用。禁食合併脫水症狀 需打點滴治療陳俊仁醫師也補充，當兒童腸胃炎時，通常腸胃道功能不佳，有時候進食反而會全吐出來，甚至連藥品都無法吸收（此時可使用止吐塞劑）。有些家長擔心孩子脫水，會不斷鼓勵喝水或進食，結果反而造成嘔吐增加，體內電解質失衡與脫水現象惡化。然而，當兒童有嚴重嘔吐時，要先禁食（時間不定，約2至8小時），口渴時用水漱口或沾濕嘴唇，如禁食後，還是一吃就吐，合併脫水症狀，就需要施打點滴。資料來源：健康醫療網 孩子腸胃炎要禁食好的快？ 兒科醫告訴你「最新觀念」健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊