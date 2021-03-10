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步態不穩、無力恐是腦中風！　腦血管微創手術介入5大腦血管疾病遠離傷害

健康醫療網

2021-03-10 14:31:01

步態不穩、無力恐是腦中風！　腦血管微創手術介入5大腦血管疾病遠離傷害
步態不穩、無力恐是腦中風！　腦血管微創手術介入5大腦血管疾病遠離傷害
【健康醫療網／記者曾正豪報導】68歲的陳先生有抽菸習慣多年，高血壓按時服藥控制，最近發生好幾次左手突然無力的症狀，休息一段時間又恢復正常。到醫院詳細檢查後，才發現腦部血管已經嚴重狹窄險造成缺血性腦中風，接受腦動脈支架置放手術，出院後持續控制血壓，定期回門診追蹤，陳先生也決定開始戒菸。
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血管微創手術　應用廣泛、成功率高
三峽恩主公醫院放射科郭盈昇醫師表示，近年來血管微創介入手術已經被廣泛應用在人體各部位，頭頸部血管內治療的技術亦日新月異，可用於治療血管狹窄或阻塞、腦動脈瘤、動靜脈畸形、動靜脈瘻管等；由於器材材質與醫療技術進步，手術成功率高，侵入性較低。
腦血管微創　傷口小、恢復快
郭盈昇醫師說明，腦血管微創介入治療通常經由鼠蹊部腹股溝之股動脈穿刺，放入細長的導管至腦部血管中進行手術，手術傷口僅不到0.5公分，術後恢復快，住院時間短，出院後很快能恢復日常生活。
出現疑似動脈狹窄徵兆　立即就醫檢查
郭盈昇醫師指出，隨著年齡增長，動脈硬化逐漸增加，並且因高血壓、高血脂、高血糖、吸菸等危險因子而加重。除了較常見的動脈硬化之外，動脈剝離等其他原因也可能會造成動脈狹窄，動脈狹窄可分為無症狀或有症狀，可能產生的症狀包括肢體無力、感覺異常、突然頭暈或暈倒、步態不穩、單側單眼暫時性黑朦等。因此，如有症狀應立即就醫檢查，且平時應維持良好的日常作息避免熬夜、均衡飲食、規律運動可降低未來發生中風之風險。
資料來源：健康醫療網 步態不穩、無力恐是腦中風！　腦血管微創手術介入5大腦血管疾病遠離傷害
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