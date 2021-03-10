藥物能治病也能致病！ 健保醫療2系統為健康把關
健康醫療網
2021-03-10 15:31:05
【健康醫療網／記者林怡亭報導】多年來，重複就醫用藥一直是惱人的問題，尤其家中有長輩的家屬，因慢性病或種種原因，導致多科重複開藥，因而吃太多種藥物或浪費醫療資源情形屢見不鮮，也可能造成藥物過量的安全疑慮。然而，藥物能治病，也能致病，用藥時若能掌握正確用藥「五大核心能力」，善用雲端用藥查詢，堅守用藥安全原則，方能藥到病除。
用藥五原則 堅信諮詢專業衛生福利部草屯療養院護理科護理長李名蟬表示，為了自己的健康，應堅持用藥五不原則－「不聽、不信、不買、不吃、不推薦」：不聽信神奇療效的藥品、不購買也不吃來路不明之藥品，也不要推薦藥品給其他人；看病時先瞭解自己身體不適症狀，並向醫師清楚表達自己的身體狀況，同時也要看清楚藥品標示及正確了解用藥方法、時間、劑量，藥品應依藥袋標示的時間使用，口服藥品應以適量的開水服用。健康存摺 自主管理個人健康狀況目前有兩項系統，可以加強健康把關，一個是「健康存摺」，由自己主動為健康把關，另一個是「健保雲端藥歷系統」由醫師主動為病人把關。李名蟬護理長說明，「健康存摺」指的是線上個人健康資料查詢系統，它是一個整合跨機關的健康資料庫，提供健保保險對象可隨時隨地便利地查詢個人的健康資料，就醫時，提供醫師參考，幫助醫師快速掌握個人健康狀況，且只要享有健保的國民，不分年齡都可以免費使用的系統。健保雲端藥歷系統 提升用藥安全性為提升民眾就醫與用藥品質，建置「健保雲端藥歷系統」，以病人為中心的雲端藥歷系統，將在不同院所就醫的資料整合在同一個平台，於看診時，醫師插入醫事人員卡及病人的健保卡後，就能查詢到健保就醫日期及用藥記錄，有相關資訊可以協助醫師正確開藥，減少重複開藥，避免藥物交互作用，為民眾用藥安全把關，提升就醫安全與品質，將醫療資源發揮到最大的效用。資料來源：健康醫療網 藥物能治病也能致病！ 健保醫療2系統為健康把關健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊