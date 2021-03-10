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跌倒竟讓他矮十公分！ 截骨矯正助挺胸

健康醫療網

2021-03-10 16:31:00

跌倒竟讓他矮十公分！ 截骨矯正助挺胸
跌倒竟讓他矮十公分！ 截骨矯正助挺胸
【健康醫療網／記者曾正豪報導】75歲長輩跌倒後，半年出現駝背，身高矮了10公分，還伴隨腰疼無法久站。輾轉到臺中慈濟醫院就醫，骨科主任蔣岳夆檢查發現，竟是跌倒後脊椎骨折造成的後遺症，施行脊椎截骨術矯正後，終於恢復正常。
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爆裂性骨折　壓迫神經導致駝背、無法久站
因駝背腰疼來到蔣岳夆主任門診的鐘老先生主述，平時身體不差，還能騎單車運動，但去年洗澡不慎跌倒，造成髖關節骨折後，身體越來越差。他表示，跌倒後就醫治療，發現了骨質疏鬆情況。雖然按時就醫，但半年不到，腰越來越挺不起來，身高也矮了10公分，更因腰疼無法久站。
經檢查後發現，老先生的病根還是在於跌倒的骨折後遺症。蔣岳夆醫師指出，鐘先生胸椎第十二節呈現「爆裂性骨折」，骨折癒合不良使得脊椎結構產生不穩定，骨碎片也壓迫神經，導致駝背、無法久站。
脊椎截骨術矯正　恢復原樣繼續挺胸
蔣岳夆主任清除病人第十二節損壞椎骨體，在上、下兩節打入螺釘注入骨水泥，增強螺釘固定強度與穩定性，把原已駝背到58度的脊柱矯正回18度，同時保留病人患部下端可動腰椎，手術後很平安，沒有併發症。
打骨水泥有風險　術前需醫師仔細評估
蔣岳夆醫師提醒，一旦跌倒，常見髖關節或脊椎骨折，脊椎骨折又分壓迫性或爆裂性骨折，爆裂性骨折會導致碎片向後壓迫神經。蔣岳夆醫師進一步表示，骨水泥常用於填補骨頭裂痕、塌陷或增強螺釘固定脊椎，但打骨水泥仍有風險，嚴重時甚至會癱瘓，因此術前需要醫師仔細評估。
資料來源：健康醫療網 跌倒竟讓他矮十公分！ 截骨矯正助挺胸
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