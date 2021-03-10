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快速瘦身可以吃減肥藥？　以身試藥超危險

健康醫療網

2021-03-10 17:31:01

快速瘦身可以吃減肥藥？　以身試藥超危險
快速瘦身可以吃減肥藥？　以身試藥超危險
【健康醫療網／編輯部整理】愛美是人的天性，但維持適合自己的體重，不是美醜問題，而是攸關個人健康。根據世界衛生組織（WHO）建議，滿18歲（含）以上的成人，其身體質量指數（BMI）應維持在18.5kg/m2及24kg/m2之間；體重過重（24 kg/m2 <= BMI＜27 kg/m2）或是肥胖（BMI >= 27 kg/m2）容易對健康造成危害，進而導致三高、代謝症候群、心血管疾病、痛風、惡性腫瘤等疾病，影響甚鉅。然而，許多人一昧追求數字上的瘦，鋌而走險以身試藥，誤信非法減肥產品可快速瘦身，反而危害健康，發生嚴重不良反應，得不償失。
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非法減肥藥　易釀健康威脅
藥害救濟基金會指出，市面上充斥著各種標榜可速效減肥瘦身的產品廣告，一時不察，就容易輕信這些神奇且吸引人的廣告。而非法的減肥瘦身產品大多含有安非他命、利尿劑、瀉劑或甲狀腺製劑等藥品成份，服用後可能造成諸多不良反應，如頭痛、腹瀉、心悸、噁心等，應避免使用來路不明的產品。
這些成份未經證實效果　任意服用恐損害健康　
另外，有些人會由國外代購或自行購買瘦身相關保健產品，其成份可能含有中草藥（如麻黃、番瀉葉）、苦橙，甲殼素、藤黃果等，這些成份多半未經嚴謹、完整的人體研究證實其效果，並不能宣稱療效，使用時需留意可能的非預期反應風險。
正當使用合法藥品　減少不良反應發生
liraglutide與Orlistat為目前我國核准的減肥藥品成份。藥害救濟基金會說明，Liraglutide為注射劑型的藥品，以降低食慾達到體重控制，可能會有噁心、嘔吐、低血糖等常見不良反應發生。
Orlistat則為口服藥，用於治療肥胖或是輔助減重，可減少脂肪的吸收，常見的不良反應有胃脹氣、排氣、忍不住的便意、油便、排便增加及排便失禁等，通常在服藥初期發生；此外，orlistat也會減少脂溶性維生素（如維生素A、D、E、K）的吸收，建議可在睡前補充綜合維生素。
值得一提的是，此種藥品不建議懷孕婦女、哺乳婦女、慢性吸收不良者或有膽汁鬱積者使用。
減肥無捷徑　調整生活習慣為上策
藥害救濟基金會建議，用藥前應諮詢醫師、藥師或營養師，透過專業評估，擬訂適宜的體重管理計畫。減重沒有捷徑，宜透過緩慢且長期地調整生活習慣，讓它成為生活的一部分，像是日常飲食方面可細嚼慢嚥、多吃未精製的全穀類食物、蔬果、堅果類和優格，減少攝取紅肉、油炸類食品和含糖飲料，培養均衡飲食的生活型態；養成規律的運動習慣（如走路、跳舞、爬山等），增加體能活動消耗熱量；同時保持正向思考、減壓，才能正確且健康減重。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 快速瘦身可以吃減肥藥？　以身試藥超危險
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