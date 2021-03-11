優力勁聯搶當健身圈的Netflix！體感互動數據全都錄
文/財訊雙週刊
2021-03-11 08:30:00
成立不到兩年的優力勁聯，以沉浸式互動體感健身課程受到運動場館喜愛，正透過電視系統台打開家戶市場，建立商業模式。
疫情改變全球許多人的生活習慣，健身中心在疫情尖峰時期，生意大跌5成以上並不稀奇，美國至少就有6家健身房、瑜伽館宣布破產。不過，也因此引爆在家運動商機，健身環、室內健身器材大賣，成就一波「另類宅經濟」。台灣一家成立不到兩年的新創公司優力勁聯（Uniigym），就看準運動能像電玩娛樂一樣有趣，採用人工智慧技術與雲端計算為核心，開發出一套沉浸式光影律動智慧健身課程系統，不僅無需添購高價主機或配備，還能藉由心率偵測與人體動作捕捉，記錄個人肢體準確度，讓玩家大呼過癮。「這套課程玩法很像Xbox」，優力勁聯執行長林煜傑表示，跟著音樂節拍與畫面中的教練一起跳，但使用者不用購買健身環這類器材。乍聽之下好像只是看線上影片，但其實玩家每次運動的動作、位置等所有數據，都會被鏡頭記錄下來，以AI體感偵測，音樂結束後可播放紀錄並檢視。體感偵測動作 跳完可檢視優力勁聯的員工了解自家產品後，在每天展示給客戶的過程中，無形中愛上健身，還有人因此瘦身成功，可見「知名教練錄製影片，並搭配在地化沉浸式光影律動設計」，會讓人更容易玩上癮。林煜傑深知這類產品容易被模仿，所以從2018到2019年間，開始製作第1代產品就積極創新，至今已賣到第3代，目前正在進行第4代新品研發。他認為技術團隊的命運是要向自己挑戰，賣出一代就準備開發下一代，產品路線圖（road map）要想得很長遠，要用最好的市場策略去打。除了累積用戶數據優化產品，優力勁聯目前每個月可以生產60堂音樂影片課程，相當於Xbox產量的1倍半，2021年之後更將達到每月百堂課程。林煜傑說，各地市場的舞蹈動作，都會選用當地受歡迎的知名教練與音樂設計，但優化影片內容會透過AI幫忙，IT技術有助提升內容品質，就像是「用麥當勞的方式產製內容，透過米其林大師的手藝，生產出麥當勞的米其林漢堡」。這種產品很受到電信業者喜愛，因為非常遊戲化，還會不斷更新，一代比一代好玩。林煜傑認為，只要下載App及支付線上固定費用，就可以享有服務，這種類似Netflix訂閱制的模式，適合擴大受眾市場，因此電信業者成了優力勁聯主要客戶類型之一。明星教練課程 多到玩不完此外，目前台灣的迪卡儂、國民運動中心（南港、萬華、北投），以及Pulse Gym複合式健身房等，都採用優力勁聯產品。這其實也是林煜傑當初發展這套產品的概念來源，當初他在中國北京的一個健康體育基金會工作時，有很多學校提出教學改變需求，便幫忙把舞廳的跳舞場景導入體操課程，使用360度環場投影，讓學生跟著影片中教練運動，體育老師只需在場指導，優化教學方式。林煜傑靈機一動，認為這個商機適合推廣到全球，但礙於中國經驗難以複製，而台灣是更好的市場試驗領域，所以返台挑戰。剛好碰上台商回流政策，加上政府近年積極扶植新創，辦了不少推廣活動，讓優力勁聯順利獲得許多曝光機會，合作對象紛紛主動接洽。林煜傑看準未來商機，並定位優力勁聯是一家內容IP加數據公司，而非純技術型公司，除了台灣，日、韓、東協多國，甚至開始嘗試投入美、法等市場。