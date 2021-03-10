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2021 Lexus Cup 高爾夫球賽報名展開，一竿進洞就送 UX！

2GameSome - 有車賞

2021-03-10 22:55:00

2021 Lexus Cup 高爾夫球賽報名展開，一竿進洞就送 UX！
▲ 2021 Lexus Cup 高爾夫球賽報名展開，一竿進洞就送 UX！
Lexus 年度盛事「2021 LEXUS CUP車主高爾夫球賽」從 4 月 29 日起於北、中、南區舉辦 10 場賽事，凡參加者皆可獲得參加禮「LEXUS x Onoff Fairway Wings Aka（鐵木桿）」乙支（單一規格（SR，4號），恕無尺寸挑選或更換）及「LEXUS x Castelbajac 高爾夫聯名帽」乙頂。
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本次Lexus 安排了一桿進洞幸運大獎，包含「Lexus UX200菁英版」、「義大皇家酒店總統套房雙人住宿券」、「德國 Himolla 電動功能椅」及「富盟旅遊二天一夜東京直升機高爾夫雙人行程」。
今年度 Lexus Cup 特別增加趣味賽外賽。與專業駐洞教練一較高下的「Beat the Pro近洞挑戰賽」、每一洞都是關鍵的「賓果連線」、考驗擊球直覺的「距離神預測」以及挑戰精準度的「Closer to LEXUS親密挑戰」。
詳細活動說明及辦法請洽 Lexus 各展示中心及 Lexus 官網（www.lexus.com.tw），或電洽顧客服務中心 0800-036036。

活動日期

場地

經銷商

報名費

4月29日(四)

嘉南球場

南都

6,000 元/人

5月4日(二)

揚昇球場

桃苗

6,500 元/人

5月5日(三)

揚昇球場

桃苗、蘭揚

6,500 元/人

5月7日(五)

信誼球場

高都

6,000 元/人

5月11日(二)

美麗華球場

國都

6,500 元/人

5月12日(三)

美麗華球場

國都

6,500 元/人

5月13日(四)

美麗華球場

北都

6,500 元/人

5月14日(五)

美麗華球場

北都、東部

6,500 元/人

5月27日(四)

台中國際球場

中部

6,000 元/人

5月28日(五)

台中國際球場

中部

6,000 元/人

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