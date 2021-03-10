2021 Lexus Cup 高爾夫球賽報名展開，一竿進洞就送 UX！
2GameSome - 有車賞
2021-03-10 22:55:00
Lexus 年度盛事「2021 LEXUS CUP車主高爾夫球賽」從 4 月 29 日起於北、中、南區舉辦 10 場賽事，凡參加者皆可獲得參加禮「LEXUS x Onoff Fairway Wings Aka（鐵木桿）」乙支（單一規格（SR，4號），恕無尺寸挑選或更換）及「LEXUS x Castelbajac 高爾夫聯名帽」乙頂。
本次Lexus 安排了一桿進洞幸運大獎，包含「Lexus UX200菁英版」、「義大皇家酒店總統套房雙人住宿券」、「德國 Himolla 電動功能椅」及「富盟旅遊二天一夜東京直升機高爾夫雙人行程」。今年度 Lexus Cup 特別增加趣味賽外賽。與專業駐洞教練一較高下的「Beat the Pro近洞挑戰賽」、每一洞都是關鍵的「賓果連線」、考驗擊球直覺的「距離神預測」以及挑戰精準度的「Closer to LEXUS親密挑戰」。詳細活動說明及辦法請洽 Lexus 各展示中心及 Lexus 官網（www.lexus.com.tw），或電洽顧客服務中心 0800-036036。
活動日期
場地
經銷商
報名費
4月29日(四)
嘉南球場
南都
6,000 元/人
5月4日(二)
揚昇球場
桃苗
6,500 元/人
5月5日(三)
揚昇球場
桃苗、蘭揚
6,500 元/人
5月7日(五)
信誼球場
高都
6,000 元/人
5月11日(二)
美麗華球場
國都
6,500 元/人
5月12日(三)
美麗華球場
國都
6,500 元/人
5月13日(四)
美麗華球場
北都
6,500 元/人
5月14日(五)
美麗華球場
北都、東部
6,500 元/人
5月27日(四)
台中國際球場
中部
6,000 元/人
5月28日(五)
台中國際球場
中部
6,000 元/人