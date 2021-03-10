▲ 小改款 KIA Stonic 73.9 萬起標配 Level 2，頂規新增輕油電

1.0T 48V 智慧油電
KIA Stonic 導入 1.0T 48V 智慧油電動力，整合 1.0T 的汽油渦輪引擎與 48V 智慧油電 MHEV 系統，以電動馬達輔助引擎輸出，提升動力順暢度與運轉效率。Stonic 所搭載的 48V 智慧油電系統，具備滑行功能模式，當駕駛收油或煞車時系統會依 48V 電池電量判斷是否關閉引擎以節省燃油消耗，確保所有行駛情況下均能享有出色的動力反應與油耗表現。Stonic 1.0T 48V 智慧油電混合動力擁有 120ps/6000rpm 最大馬力，扭力則可輸出 20.4kgm/2000~3500tpm，相較改款前的 1.0T 汽油引擎，不僅提升 16% 的峰值扭力輸出讓起步更輕快，搭配耐用、高傳輸效率的七速雙離合器自手排與整合「Eco」，「Sport」和「Normal」模式的 Drive Mode 可變行車駕馭系統，更創造高達 19.9km/L 的一級節能油耗表現。此外，Stonic 同樣保有 1.4 升 MPI 自然進氣引擎動力選擇，搭配六速手自排變速系統，提供 100ps/13.6kgm 的充沛動力。
全車系標配 Level 2智慧駕駛輔助
Stonic 所搭載的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，以強化升級、並列為全車系標配的 SCC 智慧巡航控制系統，搭配全車系標配的 LFA 進階型車道維持輔助系統（全速域），與 LKA車道維持輔助系統，讓 Stonic 進一步升級、全車系標配 Level 2智慧駕駛輔助系統。此外，Stonic 亦搭載FCA 前方主動煞車輔助系統（含行人、騎士、車輛偵測）、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統。Stonic 另配備 VSM車身動態管理系統、HAC上坡起步輔助系統、CBC彎道制動控制系統與SLS直行制動穩定系等多項主動安全防護科技。在被動安全部分，除了全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊外， Stonic 採用超過 51% 的 AHSS先進高剛性剛材的車身結構，與 8 個核心應力區採用熱沖壓組件，帶來更強大的車身剛性，不只提供更佳的操控反應與路感回饋，在意外發生時更能確保車艙的完整性，保護車內乘員的安全。
無線 Apple CarPlay™
KIA Stonic 全車系標配 4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦，並全面升級懸浮式 8 吋多媒體影音觸控系統，整合同級唯一的無線連結 Apple CarPlay™/Android Auto，不需傳輸線。在 6/4 分離後座椅設計下，Stonic 可輕鬆釋放車室空間，創造從 352 公升至最大 1155 公升的彈性空間運用；此外，另搭載的行李廂活動式底板，也可對應較高的物品擺放應。
Stonic 在外型設計上更加強化科技氛圍；襯托 KIA 家族虎鼻式造型水箱護罩的頭燈組，全面強化行升級，以四點式 LED 日行燈與 Tiger EyeLine 造型頭燈組。車側的視覺重點除了流線掀背身型外，專屬於 SUV 的防刮材質與車頂架，車尾的 LED 尾燈與運動化下護板及尾翼。此外，Stonic 1.0T 智慧油電車型，另提供多達五種雙色外型選擇。
即日起前 100 位下訂的車主，即可享總價值超過 28,000 元的「酷炫配件組」，包含雙鏡頭行車紀錄器（含螢幕）、遙控自動收折後視鏡、PM 2.5 負離子淨化系統與手機無線充電座等配備。
KIA Stonic 建議售價：
規格
1.4
時尚版
1.4
驚艷版
1.0T智慧油電
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1.0T智慧油電
驚艷版
建議售價
73.9萬
79.9萬
79.9萬
85.9萬