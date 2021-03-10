▲ 小改款 KIA Stonic 73.9 萬起標配 Level 2，頂規新增輕油電

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台灣森那美起亞經營團隊：（左至右）人資暨總務副總梁麗敏、銷售暨產品發展總經理江志成、現代起亞駐台辦事處金度完、總裁李昌益。

× 台灣森那美起亞經營團隊：（左至右）人資暨總務副總梁麗敏、銷售暨產品發展總經理江志成、現代起亞駐台辦事處金度完、總裁李昌益。

1.0T 48V 智慧油電

KIA Stonic 導入 1.0T 48V 智慧油電動力，整合 1.0T 的汽油渦輪引擎與 48V 智慧油電 MHEV 系統，以電動馬達輔助引擎輸出，提升動力順暢度與運轉效率。Stonic 所搭載的 48V 智慧油電系統，具備滑行功能模式，當駕駛收油或煞車時系統會依 48V 電池電量判斷是否關閉引擎以節省燃油消耗，確保所有行駛情況下均能享有出色的動力反應與油耗表現。Stonic 1.0T 48V 智慧油電混合動力擁有 120ps/6000rpm 最大馬力，扭力則可輸出 20.4kgm/2000~3500tpm，相較改款前的 1.0T 汽油引擎，不僅提升 16% 的峰值扭力輸出讓起步更輕快，搭配耐用、高傳輸效率的七速雙離合器自手排與整合「Eco」，「Sport」和「Normal」模式的 Drive Mode 可變行車駕馭系統，更創造高達 19.9km/L 的一級節能油耗表現。此外，Stonic 同樣保有 1.4 升 MPI 自然進氣引擎動力選擇，搭配六速手自排變速系統，提供 100ps/13.6kgm 的充沛動力。

全車系標配 Level 2 智慧駕駛輔助

Stonic 所搭載的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，以強化升級、並列為全車系標配的 SCC 智慧巡航控制系統，搭配全車系標配的 LFA 進階型車道維持輔助系統（全速域），與 LKA車道維持輔助系統，讓 Stonic 進一步升級、全車系標配 Level 2智慧駕駛輔助系統。此外，Stonic 亦搭載FCA 前方主動煞車輔助系統（含行人、騎士、車輛偵測）、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統。Stonic 另配備 VSM車身動態管理系統、HAC上坡起步輔助系統、CBC彎道制動控制系統與SLS直行制動穩定系等多項主動安全防護科技。在被動安全部分，除了全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊外， Stonic 採用超過 51% 的 AHSS先進高剛性剛材的車身結構，與 8 個核心應力區採用熱沖壓組件，帶來更強大的車身剛性，不只提供更佳的操控反應與路感回饋，在意外發生時更能確保車艙的完整性，保護車內乘員的安全。

SCC 智慧巡航控制系統。

× SCC 智慧巡航控制系統。

LFA 進階型車道維持輔助系統（全速域）。

× LFA 進階型車道維持輔助系統（全速域）。

無線 Apple CarPlay™

KIA Stonic 全車系標配 4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦，並全面升級懸浮式 8 吋多媒體影音觸控系統，整合同級唯一的無線連結 Apple CarPlay™/Android Auto，不需傳輸線。在 6/4 分離後座椅設計下，Stonic 可輕鬆釋放車室空間，創造從 352 公升至最大 1155 公升的彈性空間運用；此外，另搭載的行李廂活動式底板，也可對應較高的物品擺放應。

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Stonic 在外型設計上更加強化科技氛圍；襯托 KIA 家族虎鼻式造型水箱護罩的頭燈組，全面強化行升級，以四點式 LED 日行燈與 Tiger EyeLine 造型頭燈組。車側的視覺重點除了流線掀背身型外，專屬於 SUV 的防刮材質與車頂架，車尾的 LED 尾燈與運動化下護板及尾翼。此外，Stonic 1.0T 智慧油電車型，另提供多達五種雙色外型選擇。

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即日起前 100 位下訂的車主，即可享總價值超過 28,000 元的「酷炫配件組」，包含雙鏡頭行車紀錄器（含螢幕）、遙控自動收折後視鏡、PM 2.5 負離子淨化系統與手機無線充電座等配備。

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KIA Stonic 建議售價：