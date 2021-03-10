海洋風 MINI Countryman Boardwalk Edition 限量登場，升級近 40 萬配備
2GameSome - 有車賞
2021-03-10 23:25:00
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全新全球限量 MINI Countryman Boardwalk Edition 正式抵台，湛藍且飽含層次變化的車身色澤，搭配 Jet Black 黑色車頂，構築出 MINI Countryman Boardwalk Edition 醒目且時尚的獨特身影。升級近 40 萬元專屬設計、科技配備，入主再享台灣車主專屬交車禮。
MINI Countryman Boardwalk Edition 以英國傳統海濱度假生活為靈感，汲取遍布英國沿海度假城鎮的木棧板道紋理為主視覺設計，漫步在岸邊向外延伸的長廊步道上、享受海風輕拂，彷彿置身蔚藍海洋的懷抱之中。木棧板道不僅是陸地與海洋連結的橋樑，更是英國人愉悅、閒逸的生活風格象徵。
採多層次淡藍色縱向與斜線交錯設計的「Boardwalk」專屬徽飾，與車身 Deep Laguna 湛藍色調相互輝映，醒目地呈現於專屬方向燈飾板、車頂左後及右後方，高調展現 MINI Countryman Boardwalk Edition 限量版之稀有身分象徵。打開前座車門，以海邊步道斜紋為設計的 Boardwalk Edition 專屬迎賓門檻隨即映入眼簾，迎接車主進入寬敞舒適的座艙空間展開個性旅程。副駕駛座前方的 Piano Black 內裝飾板同樣以 Boardwalk Edition 專屬徽飾點綴，於細節處再再展現其不凡身分。
而 MINI Countryman Boardwalk Edition 的 Deep Laguna 專屬車色，深藍色車身亦完美襯托出 Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈的獨特輪廓。而以堅實線條形塑輪輻造型的 19 吋 Turnstile Spoke 雙色輪圈、與運動感十足的 ALL4 越野外觀套件，更大幅度強化 MINI Countryman Boardwalk Edition 的強悍越野氣勢。
MINI Countryman Boardwalk Edition 內裝嚴選 MINI 家族中最頂級、完美體現英式精湛工藝的「MINI Yours」個性化系列，輔以細節處鍍鉻設計，鋪陳座艙巧緻、寫意的英倫度假氛圍。MINI Yours Lounge 真皮內裝以奢華柔軟的 Lounge 真皮打造座椅，頂級皮革佐以編織造型滾邊，頭枕前方採打孔真皮設計呈現與車尾燈相呼應的 Union Jack 英國旗幟；質地細緻、觸感柔軟的 MINI Yours 跑車式真皮方向盤，由 Walknappa 真皮和亮銀色縫線手工縫製而成，結合 Piano Black 高光澤飾板及方向盤下緣 MINI Yours 專屬英國徽飾。後車廂標配 MINI 品牌獨有配備－MINI 野餐坐墊，平時可收納於後車廂底板下，旅途中欲小憩停歇時，可隨時自尾廂內部延伸出可供兩人休憩的坐墊。
MINI Countryman 擁有足以容納五位成人的寬敞車室。大容量行李廂搭配可依 40/20/40 比例傾倒、可前後滑移 13 公分的後排椅墊，最多可創造高達 1,390 公升的實用大空間，車主可隨目的地與需求靈活配置車室空間。當雙手被旅途行囊佔據時，只需在車尾下方來回移動腳尖，即可輕鬆開啟/關閉 Easy Opener感應式電動啟閉尾門。
MINI Cooper S Countryman Boardwalk Edition 搭載符合歐盟 WLTP 測試法規之 2.0 升 TwinPower 四汽缸渦輪增壓汽油引擎、Steptronic 七速雙離合器自手排變速系統。MINI Countryman Boardwalk Edition 亦搭載多項智慧科技，包含前後方停車警示系統與自動停車輔助。MINI 原廠 8.8 吋中文衛星導航系統，結合地圖、語音指令與高解析度圖資，可提供清晰的路況資訊。無線 Apple CarPlay 整合系統，於 MINI 啟動時便能即刻連結。MINI 整合式數位儀表簡約且清晰的介面設計，讓駕駛在盡情馳騁的過程中快速直覺地判讀所需之資訊。同時標準配備碰撞預警系統、遠光燈輔助功能、失壓續跑胎，並獲歐盟新車安全評測權威 NCAP 最高等級五顆星。
全球限量 MINI Countryman Boardwalk Edition 建議售價 205 萬元整，MINI 更精心為熱愛戶外生活的 Boardwalk Edition 車主準備專屬交車禮，僅為台灣車主獨享。凡入主 MINI Countryman Boardwalk Edition 即享〈MINI戶外休閒椅〉乙組（一組兩張）。
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