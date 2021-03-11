73.9萬起，同級唯一全車系標配Level 2駕駛輔助，Kia全新小改款Stonic全面上市！

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全新小改款Stonic以「POWER UP智慧油電、SAFETY UP進階安全、TECH UP前瞻科技」的全新三大產品DNA，搭載同級唯一的1.0T 48V智慧油電動力(註1)，全車系並標配Level 2智慧駕駛輔助。全新小改款Stonic全面強化升級的動力、科技與安全配備，堅強產品實力不僅將為車主的潮流生活全面升級，重新編成的規格配備與定價，更是消費者的超值聰明選擇！
POWER UP同級唯一1.0T 48V智慧油電，跨出新勁界Kia 全新小改款Stonic率先導入同級唯一1.0T 48V智慧油電動力(註1)，整合1.0T的汽油渦輪引擎與48V 智慧油電MHEV系統，以電動馬達輔助引擎輸出，提升動力順暢度與運轉效率。全新小改款Stonic 所搭載的48V智慧油電系統，具備滑行功能模式，當駕駛收油或煞車時系統會依48V電池電量判斷是否關閉引擎以節省燃油消耗，確保所有行駛情況下均能享有出色的動力反應與油耗表現。全新小改款Stonic 1.0T 48V智慧油電混合動力擁有120ps/6000rpm最大馬力，扭力則可輸出20.4kgm/2000~3500tpm，相較改款前的1.0T汽油引擎，不僅提升16%的峰值扭力輸出讓起步更輕快，搭配耐用、高傳輸效率的七速雙離合器自手排與整合「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode 可變行車駕馭系統，更創造高達19.9km/L的一級節能油耗表現。此外，全新小改款Stonic同樣保有1.4升MPI自然進氣引擎動力選擇，搭配六速手自排變速系統，提供100ps/13.6kgm的充沛動力，滿足消費者不同的使用需求。
SAFETY UP全車系標配Level 2智慧駕駛輔助，挑戰更無懼全新小改款Stonic所搭載的DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，再次強化升級，全車系標配的SCC 智慧巡航控制系統，搭配同為全車系標配的LFA 進階型車道維持輔助系統(全速域)，與LKA車道維持輔助系統，讓全新小改款Stonic進一步升級成為同級車唯一全車系具備Level 2智慧駕駛輔助系統之車款。此外，全新小改款Stonic亦搭載FCA 前方主動煞車輔助系統(含行人、騎士、車輛偵測)、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，為車多地狹的台灣街道，更添行車安全保障。全新小改款Stonic另配備VSM車身動態管理系統、HAC上坡起步輔助系統、CBC彎道制動控制系統與SLS直行制動穩定系統等多項主動安全防護科技。
在被動安全部分，除了全車系標配6具SRS輔助氣囊外，全新小改款Stonic採用超過51%的AHSS先進高剛性剛材的車身結構，與8個核心應力區採用熱沖壓組件，帶來更強大的車身剛性，不只提供更佳的操控反應與路感回饋，在意外發生時更能確保車艙的完整性，保護車內乘員的安全。
TECH UP同級唯一無線Apple CarPlay™，享樂不受限全新小改款Stonic全車系標配4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦，讓駕駛一目瞭然車輛各項資訊，全面升級的懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，更是車載影音系統的核心，整合同級唯一的無線連結Apple CarPlay™/Android Auto(註1)，不需傳輸線，讓精彩的生活超展開！
精采生活所需的靈活車室空間設計，全新小改款Stonic的表現同樣出色。簡潔布局、開闊視野，與近似SUV的高坐姿，讓全新小改款Stonic的座艙安排，展現舒適貼心的駕馭感受。在6/4分離後座椅設計下，更可輕鬆釋放車室空間，創造從352公升至最大1155公升的彈性空間運用；此外，另搭載的行李廂活動式底板，也可對應較高的物品擺放應，讓車主輕鬆踏上探索旅程。
動靜之間，盡顯跨界潮旅本色結合掀背車的俐落線條與休旅車款的粗獷作風，註定Kia Stonic擁有超凡於世的獨特風格。全新小改款Stonic在外型設計上更加強化科技氛圍；襯托Kia家族虎鼻式造型水箱護罩的頭燈組，全面強化行升級，以四點式LED日行燈與Tiger EyeLine造型頭燈組，強化車頭造型的個性風采，塑造更運動化的潮流風格外觀。車側的視覺重點除了流線掀背身型外，專屬於SUV的防刮材質與車頂架，則點綴全新小改款Stonic的多功能本事，車尾的LED尾燈與運動化下護板及尾翼，以跨界潮旅本色獨攬眾人的視覺焦點。此外，全新小改款Stonic 1.0T智慧油電車型，另提供多達五種雙色外型選擇，彰顯全新小改款Stonic的強烈自我主張。
全新小改款Stonic以同級唯一的1.0T 48V智慧油電動力(註1)，全車系標配Level 2智慧駕駛輔助，同級唯一的無線連結Apple CarPlay™/Android Auto，與新潮設計的跨界風格和出色靈活地車室空間，完美詮釋「POWER UP、SAFETY UP、TECH UP」的全新三大產品DNA。 Kia總代理台灣森那美起亞為滿足國內車迷朋友對全新小改款Stonic的期待，即日起前100位下訂的車主，即可享總價值超過28,000元的「酷炫配件組」，包含雙鏡頭行車紀錄器(含螢幕) 、遙控自動收折後視鏡、PM 2.5負離子淨化系統與手機無線充電座等配備。
全新小改款Stonic車系中共規劃四等級車型，搭載1.4升動力的1.4時尚版與1.4驚艷版，建議售價分別為73.9萬與79.9萬，其中入門價格較改款前降低了一萬，而搭載1.0T 48V智慧油電動力的1.0T 48V智慧油電時尚版與1.0T 48V智慧油電驚艷版，建議售價則為79.9萬與85.9萬。全新小改款Stonic可說是端出滿滿的牛肉，安全配備滿檔，也展現出Kia的誠意與企圖心；而在全新小改款Stonic後，Kia預計在4月發表全新七人座旗艦MPV─Carnival，接著還會引進小改款Stinger，以及自歐洲引進全新SUV車款，Kia在產品線將更為完整，銷售表現持續成長指日可待！