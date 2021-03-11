NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

Hyundai Kona N終於以真面目示人，更為侵略性的外型果真嗆辣!

Carture 車勢文化

2021-03-11 07:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
去年Hyundai Kona甫發表小改款之際，同時也推出外觀更具性能味的N-Line版本，不過車迷更期待的是外觀更兇狠、動力更強悍的Kona N什麼時候才會現身，這幾天原廠終於釋出完整的外觀廠照，對比僅安裝空力套件的N-Line版本在侵略性上提升好幾個檔次阿!
我是廣告 請繼續往下閱讀
這次Hyundai所公布的廠照可不是披著偽裝貼紙的測試車或局部特寫呼嚨過去，可是完完整整的揭露Kona N的廬山真面目，從車頭可看出水箱格柵雖與N-Line沒太大差異，但一旁可是帶有不折不扣的N字徽飾，頭燈下方的進氣口這次可不是裝飾用而是有實際導流功能，並在前保桿、側裙及後保桿上甫以紅色線條凸顯其性能化本質；相較下車尾比起面容的改變更具張力，車頂尾端處已換上類似兩組獨立尾翼的設計，中央以一具類似F1賽車警示燈的第三煞車燈串連，往下走則可見兩組口徑超大的排氣尾管造型及底部擴散器，雖不知是否真有其效果，但靜看已覺得震撼力十足!
雖然動力規格尚未揭露，但以現行Hyundai N Performance家族的配置推測，應會搭載與i30 N / Veloster N相同的2.0升四缸渦輪引擎，最大馬力預計有250匹至275匹左右的數據，變速系統也會有6速手排與8速雙離合器自手排選項，同時懸吊與限滑差速器也將更為競技化取向，並依車型規劃前驅或四驅兩種版本，雖然未明確給出正式上市日期，但已經大方露出真面目的樣子看來離發表日應該不遠矣。

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
8.11%91.89%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
65.31%34.69%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.14%92.86%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀