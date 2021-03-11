Hyundai Kona N終於以真面目示人，更為侵略性的外型果真嗆辣!
Carture 車勢文化
2021-03-11 07:25:20
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這次Hyundai所公布的廠照可不是披著偽裝貼紙的測試車或局部特寫呼嚨過去，可是完完整整的揭露Kona N的廬山真面目，從車頭可看出水箱格柵雖與N-Line沒太大差異，但一旁可是帶有不折不扣的N字徽飾，頭燈下方的進氣口這次可不是裝飾用而是有實際導流功能，並在前保桿、側裙及後保桿上甫以紅色線條凸顯其性能化本質；相較下車尾比起面容的改變更具張力，車頂尾端處已換上類似兩組獨立尾翼的設計，中央以一具類似F1賽車警示燈的第三煞車燈串連，往下走則可見兩組口徑超大的排氣尾管造型及底部擴散器，雖不知是否真有其效果，但靜看已覺得震撼力十足!
雖然動力規格尚未揭露，但以現行Hyundai N Performance家族的配置推測，應會搭載與i30 N / Veloster N相同的2.0升四缸渦輪引擎，最大馬力預計有250匹至275匹左右的數據，變速系統也會有6速手排與8速雙離合器自手排選項，同時懸吊與限滑差速器也將更為競技化取向，並依車型規劃前驅或四驅兩種版本，雖然未明確給出正式上市日期，但已經大方露出真面目的樣子看來離發表日應該不遠矣。
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