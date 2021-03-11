產後腰痠、漏尿！盆底肌作祟？ HIFEM科技緩解不適感
健康醫療網
2021-03-11 09:31:01
【健康醫療網／記者林渝樺報導】懷孕使骨盆底結構長期受到壓迫，而生產過程則可能對骨盆結構損傷，因而產後出現痠痛、悶痛感、陰道鬆弛、漏尿等困擾，嚴重影響生活品質，讓產後媽媽好焦慮，不知道該怎麼辦？知名婦產科醫師暨醫美診所執行長蔡旭坤醫師表示，現在HIFEM高強度聚焦磁能科技 ，可以改善因骨盆底肌肉強度不足，導致子宮下移造成薦骨神經叢的壓迫而造成痠痛感、漏尿、頻尿問題，鼓勵相關困擾者，勇於尋求專業醫師協助。
骨盆底肌長期壓迫 漏尿、腰痠等症狀樣樣來蔡旭坤醫師表示，骨盆底肌肉是陰道、尿道及肛門口周圍的組合肌群，主要支撐膀胱、子宮、直腸等臟器，以維持骨盆的穩定度。醫師指出，女性在懷孕過程中，骨盆底肌群以及韌帶等結構受到子宮與腸子的長期性的壓迫，造成肌肉彈性疲乏往下沉，使骨盆腔內的臟器不能維持在固定位置，下壓引發下墜感與痠痛感，如果臟器壓迫子宮膀胱直腸，容易出現腰痠、性行為不舒服、頻尿、尿失禁、便秘等症狀，甚至咳嗽、搬重物、久站、大聲說話也會尷尬漏尿，因此不敢外出參加社交活動，對性行為甚是排斥，嚴重影響生活品質。打造健康盆底肌 把握產後黃金修復期很多女性忙於照顧孩子，即使骨盆底肌鬆弛或痠痛不舒服，常認為是自然老化現象，誤認為休息一下就好，延遲了恢復及治療的時間。蔡旭坤醫師提到，正常骨盆的「復舊」在產後三個月內可自行恢復器官的位置；為避免復舊期修復不全，建議在產前應限制體重、孕期每天做50次凱格爾運動、產後恢復體重，都是延緩進一步鬆弛的自我預防方法。不過，職業媽媽工作打拼，常沒有多餘時間自我訓練，即使訓練也可能無法正確對肌肉施力，而做的時候用力憋氣導致力量分散，難以體會如何正確收縮骨盆底肌，此時不妨透過醫療器材輔助，體會盆底肌收縮的技巧，有助產後骨盆底肌的修復。▲知名婦產科醫師暨醫美診所執行長蔡旭坤醫師高強度聚焦磁能椅 改善痠痛、漏尿、頻尿困擾現今HIFEM「高強度聚焦磁能椅」，透過電磁效應遠端產生磁場，刺激會陰的肌肉收縮，改善因骨盆底肌肉強度不足，導致子宮下移造成薦骨神經叢的壓迫而造成痠痛感、漏尿、頻尿問題，更有台灣衛福部核准具有強化盆底肌肉與改善應力性尿失禁的效果。蔡旭坤醫師說，其聚焦的高能量，可以大範圍深度刺激肌肉，能精準地訓練肌肉，一次療程為28 分鐘，共有6次，屬於非侵入性、非手術治療，沒有傷口，免除寬衣解帶的尷尬 ，是現代人的一大福音。臨床研究顯示，在接受完整6次療程後，有95%的患者感受到生活品質的提升，93%的女性產後與伴侶的親密行為不適的問題獲得改善。蔡旭坤醫師說，「HIFEM高強度聚焦磁能科技這是一項劃時代的新儀器，其重要性不亞於婦產科的陰道雷射光療、電波治療等，可以列入產後重要治療方針之一。」治療前諮詢醫師 懷孕、有金屬物品者是禁忌蔡旭坤醫師強調，輔助性治療儀器不能完全取代自我運動，應堅持做凱格爾運動，治療次數並非次數越多越好，每次至少間隔48小時，太頻繁的刺激恐造成肌肉崩裂。至於裝有金屬物品者、懷孕則為禁忌對象，建議把握產後三個月內復舊期修復，恢復更快速。蔡旭坤醫師也呼籲，在做任何治療之前，應先諮詢婦產專科醫師，確實了解造成骨盆酸痛與漏尿的原因，才能針對問題做最適切的治療。資料來源：健康醫療網 產後腰痠、漏尿！盆底肌作祟？ HIFEM科技緩解不適感健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊