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好萊塢明星食尚潮流 古代穀物法蘿Farro給你滿滿能量一般提到健康的澱粉熱量來源，大多想到的是糙米、穀米，這回，gonna共樂遊特別選用近年歐美風行的健康穀物「法蘿麥Farro」。富含蛋白質、礦物質等，同時兼具低熱量及飽足感特性，因此繼藜麥與羽衣甘藍，也成為當今火紅的超級食物。新菜單「Ancient Grainbowl穀物能量碗」推出4種口味，有以紐奧良風味的香料烤鮭魚搭配上Farro、烤紅心地瓜、野菇、毛豆、羽衣甘藍及水煮蛋的「Umami鮭魚穀物能量碗」；「阿根廷青醬自然牛」則以舒肥自然牛為主食，透過低溫舒肥烹調法保留肉汁，再經高溫爐烤增添香氣，配上阿根廷青醬更是讓口感更多元。而健身族的「健人」們，優質蛋白的雞胸肉搭配高纖低GI的Farro，淋上腰果味增醬汁，讓你能補充滿滿能量。
素食者也不用羨慕，這回推出的12道新菜色中，有2道奶蛋素料理，穀物能量碗推出「蛋白質多多」，主食選用多種配方醃製12小時的為增豆腐，配上Farro及多種蔬食，讓素食者也能攝取健康蛋白質營養滿滿；另外一道則是以豆腐製成的未來肉飲食「gonna未來豆腐漢堡」，以豆腐、香菇、豆腐乳及腰果混拌成型，放在奶油布里歐漢堡麵包上，最後淋上日式醬汁搭配生菜與芝麻葉，口感外酥內軟、鹹香清爽不膩。
除此之外，義大利麵也新增低溫舒肥雞肉配上特製松露醬及煙燻奶油醬汁，並添加芥末增加酸度使口感不會過膩的「松露奶油野菇雞肉寬麵」；另外有選用台灣花東盛產剝皮辣椒與墨西哥辣椒中西合璧的「剝皮辣椒海蝦直麵」。使用在地農特產的新菜色還有選用宜蘭鮮嫩鴨肉的「直火慢煎嫩鴨胸」，用初榨橄欖油、海鹽與新鮮香草醃製過的鴨胸，再將外皮煎到焦香酥脆，繁複工法可以堪比五星級飯店。喜歡吃早午餐的人，這次推出的新菜中也有！「牛排蛋早午餐」以舒肥牛為主食，與熱騰騰的Purebread奶油吐司、招牌GONNA烤小馬鈴薯、無毒雞蛋、烤地瓜、烤番茄要提供你白天滿滿營養能量。
gonna共樂遊共樂遊於3/3推出全新菜單，在地特色食材加上異國料理風，還有多種蔬食料理，在後疫情時代裡，繼續帶給大家滿滿營養健康。
店家推薦gonna共樂遊地點：大安概念店、南港中信店、內湖店電話：02-8793-9663（內湖）營時：各店不同，請至官網查詢
這篇文章 台北美食｜外食族健康飲食 歐美盛行Farro入菜給你能量 最早出現於 行遍天下旅遊網