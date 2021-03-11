口腔癌3大元兇 注意５大警訊
健康醫療網
2021-03-11 11:31:00
62歲歌手陳昇在臉書貼文提及「口腔有腫瘤，已立即做手術處理」，因而取消跨年演唱會，消息一出，令歌迷意外，也引發民眾對口腔健康的關注。口腔腫瘤型態多樣，分為良性與惡性，其中令人聞之色變的就是口腔癌，位居2017年十大癌症第5位、男性癌症第4位。
醫師提醒，口腔癌3大危險因子為檳榔、吸菸、喝酒，早期發現並治療，5年存活率達8成。高風險族群應定期篩檢，平日也可在刷牙時照鏡子自我檢查，如有異常應盡速就醫。「破斑硬突腫」5大徵兆臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主任周怡江表示，口腔癌是發生在口腔的惡性腫瘤總稱，九成屬於鱗狀上皮細胞癌，3大危險因子為檳榔、吸菸、喝酒，又以檳榔的致癌性最強，檳榔子為國際認定的第一類致癌物，加上嚼食的動作，化學性及機械性刺激，增加細胞癌變機率。從癌登統計也可看出，口腔癌男女發生比例約為9比1，與嚼檳榔人口多數為男性有關。研究顯示，嚼檳榔導致口腔癌的發生率為一般人的28倍；如果合併抽菸，增為89倍；若再加上喝酒，罹癌風險上升至123倍。口腔癌臨床表現有一些症狀，民眾可利用每天刷牙時照鏡子自我檢查有無「破斑硬突腫」：破：口腔黏膜是否光滑柔軟，完整無破洞。如果口腔黏膜潰瘍超過2週未癒合，應就醫檢查。斑：口腔黏膜顏色是否正常。正常為均勻的粉紅色，若出現白斑、紅斑，要特別當心。硬：嘴巴開合有無困難，舌頭是否活動自如。突：口腔黏膜表面有無不規則突起。腫：臉或頸部有無腫塊或兩側不對稱。上述是基本原則，也有例外。周怡江說，曾有病人怪罪是拔牙造成口腔癌，其實是因牙齦原來就長腫瘤而不知，齒槽骨被癌細胞侵襲，造成牙齒動搖，或甚至把牙齒推開移位，以為是單純牙周病，但拔牙後傷口卻遲遲無法癒合，是因為腫瘤細胞持續生長所致。當口腔出現異常情形，應盡速就醫。癌前病變勿拖延就醫 高風險定期檢查降死亡率雖然臺北市口腔癌發生率與死亡率比其它縣市低，但如有癌前病變，仍要積極處理不能輕忽，因有癌變風險，視需要須做切片檢查細胞型態，決定治療方式，這階段治療也不會影響臉部外觀。白斑：口腔黏膜上有白色斑塊或斑狀。紅斑：口腔黏膜上呈現的紅色斑塊，合併有組織退變的現象，癌化機率相當高。口腔黏膜下纖維化：口腔黏膜下組織層呈現疤痕慢性增加現象，纖維組織增加造成張口受限，口腔黏膜活性減低進食時易受食物刺激並產生潰瘍。口腔扁平苔癬：口腔黏膜出現交錯角質化條紋、斑塊等變化。癌化之機率較低。疣狀增生：口腔黏膜表面整體呈現乳突狀或疣狀的突起。口腔癌分四期，早期發現並治療，0至1期的五年存活率有8成，若3、4期才治療，5年存活率掉到5成、3成。治療方式以手術切除為主，第3期視病情輔以放射線及化學治療，第4期就需手術及放射線、化學治療。周主任說，有些病人會嘗試吃偏方或草藥，反而耽誤治療時機，千萬不可輕信。口腔癌病人通常是靠勞力養家的中年男性，為家中經濟支柱，一旦倒下會造成家庭重大損失。周怡江提醒高風險族群須定期檢查，可降低口腔癌26％死亡風險。健保補助30歲以上有菸檳（含已戒檳）行為的民眾（原住民為18歲以上），每2年1次免費口腔黏膜檢查，有篩檢需求者可洽北市聯醫診間或癌篩櫃檯安排。資料來源：健康醫療網 口腔癌3大元兇 注意５大警訊健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊