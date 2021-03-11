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口腔癌3大元兇　注意５大警訊

健康醫療網

2021-03-11 11:31:00

口腔癌3大元兇　注意５大警訊
口腔癌3大元兇　注意５大警訊
62歲歌手陳昇在臉書貼文提及「口腔有腫瘤，已立即做手術處理」，因而取消跨年演唱會，消息一出，令歌迷意外，也引發民眾對口腔健康的關注。口腔腫瘤型態多樣，分為良性與惡性，其中令人聞之色變的就是口腔癌，位居2017年十大癌症第5位、男性癌症第4位。
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醫師提醒，口腔癌3大危險因子為檳榔、吸菸、喝酒，早期發現並治療，5年存活率達8成。高風險族群應定期篩檢，平日也可在刷牙時照鏡子自我檢查，如有異常應盡速就醫。
「破斑硬突腫」5大徵兆
臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主任周怡江表示，口腔癌是發生在口腔的惡性腫瘤總稱，九成屬於鱗狀上皮細胞癌，3大危險因子為檳榔、吸菸、喝酒，又以檳榔的致癌性最強，檳榔子為國際認定的第一類致癌物，加上嚼食的動作，化學性及機械性刺激，增加細胞癌變機率。
從癌登統計也可看出，口腔癌男女發生比例約為9比1，與嚼檳榔人口多數為男性有關。研究顯示，嚼檳榔導致口腔癌的發生率為一般人的28倍；如果合併抽菸，增為89倍；若再加上喝酒，罹癌風險上升至123倍。
口腔癌臨床表現有一些症狀，民眾可利用每天刷牙時照鏡子自我檢查有無「破斑硬突腫」：
破：口腔黏膜是否光滑柔軟，完整無破洞。如果口腔黏膜潰瘍超過2週未癒合，應就醫檢查。
斑：口腔黏膜顏色是否正常。正常為均勻的粉紅色，若出現白斑、紅斑，要特別當心。
硬：嘴巴開合有無困難，舌頭是否活動自如。
突：口腔黏膜表面有無不規則突起。
腫：臉或頸部有無腫塊或兩側不對稱。
上述是基本原則，也有例外。周怡江說，曾有病人怪罪是拔牙造成口腔癌，其實是因牙齦原來就長腫瘤而不知，齒槽骨被癌細胞侵襲，造成牙齒動搖，或甚至把牙齒推開移位，以為是單純牙周病，但拔牙後傷口卻遲遲無法癒合，是因為腫瘤細胞持續生長所致。當口腔出現異常情形，應盡速就醫。
癌前病變勿拖延就醫　高風險定期檢查降死亡率
雖然臺北市口腔癌發生率與死亡率比其它縣市低，但如有癌前病變，仍要積極處理不能輕忽，因有癌變風險，視需要須做切片檢查細胞型態，決定治療方式，這階段治療也不會影響臉部外觀。
白斑：口腔黏膜上有白色斑塊或斑狀。
紅斑：口腔黏膜上呈現的紅色斑塊，合併有組織退變的現象，癌化機率相當高。
口腔黏膜下纖維化：口腔黏膜下組織層呈現疤痕慢性增加現象，纖維組織增加造成張口受限，口腔黏膜活性減低進食時易受食物刺激並產生潰瘍。
口腔扁平苔癬：口腔黏膜出現交錯角質化條紋、斑塊等變化。癌化之機率較低。
疣狀增生：口腔黏膜表面整體呈現乳突狀或疣狀的突起。
口腔癌分四期，早期發現並治療，0至1期的五年存活率有8成，若3、4期才治療，5年存活率掉到5成、3成。治療方式以手術切除為主，第3期視病情輔以放射線及化學治療，第4期就需手術及放射線、化學治療。周主任說，有些病人會嘗試吃偏方或草藥，反而耽誤治療時機，千萬不可輕信。
口腔癌病人通常是靠勞力養家的中年男性，為家中經濟支柱，一旦倒下會造成家庭重大損失。周怡江提醒高風險族群須定期檢查，可降低口腔癌26％死亡風險。健保補助30歲以上有菸檳（含已戒檳）行為的民眾（原住民為18歲以上），每2年1次免費口腔黏膜檢查，有篩檢需求者可洽北市聯醫診間或癌篩櫃檯安排。
資料來源：健康醫療網 口腔癌3大元兇　注意５大警訊
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