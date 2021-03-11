國健署擬增加產檢次數 守護胎兒健康
健康醫療網
2021-03-11 14:31:00
【健康醫療網／編輯部整理】因應少子化的問題，國民健康署日前與台灣婦產科醫學會召開專家會議，決議將產檢補助次數從現行10次提高至14次，超音波檢查從1次調高3次，並新增1次貧血檢查，以及1次懷孕中期妊娠糖尿病篩檢，預計最快明年可以實行。胎兒染色體異常篩檢的部份沒有包含在此次調整內容當中，相關的檢查補助仍由各地衛生局訂定。
先天異常多為染色體異常 唐氏症最常見臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫師陳敬軒說，染色體異常是胎兒先天性異常的原因，其中最常見的是唐氏症（第21對染色體三倍體），還有其他對染色體倍數異常、小基因片段缺失、基因突變、轉位等問題。染色體數目異常的發生率約2-3%，目前篩檢染色體異常的方法有第一孕期血清及超音波檢查（頸部透明帶檢查，11~13週受檢）、第二孕期血清檢查（16~20週受檢）以及血液胎兒游離DNA檢查（NIPT、NIPS、NIFTY，10週以後受檢）。
高風險或34歲以上產婦 建議羊膜穿刺當前述篩檢結果為高風險（大於1/270），或是年滿34歲以上的孕婦，國民健康署將會補助絨毛膜／羊水染色體核型分析診斷的費用。如果擔心胎兒有小基因片段缺失的問題，可以在接受絨毛膜取樣或羊膜穿刺時告知醫師，進行染色體晶片的檢查。至於更微小的基因突變等問題，則需要由醫師安排更進一步的檢查。
精準母胎醫學 高準確度低侵襲性檢驗該院以精準母胎醫學照護理念推動胎兒染色體異常篩檢，高篩檢準確度與低侵襲性檢驗比率減少母體身心傷害，並大幅度減少染色體異常寶寶的出生，獲得國家品質標章的肯定。與此同時也執行臺北市政府衛生局專案，給於臺北市民相關胎兒染色體檢查補助。期望能協助民眾預防疾病、減少家庭及社會的負擔，促進母親與胎兒整體的健康。資料來源：健康醫療網 國健署擬增加產檢次數 守護胎兒健康健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊