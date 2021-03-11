常打飽嗝、放屁留意合併症狀　醫：可能為腸胃道疾病

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吃飯太快易打飽嗝，合併症狀留意腸胃疾病。
台南市立醫院家醫科盧泰潤醫師表示，飯後的飽嗝在醫學上稱為「噯氣」，有別於吸入式、短暫急促且連續型的呃逆打嗝，飽嗝是吐氣且較緩慢地進行，常見於飲食時吞入了大量的空氣，身體排出氣體所產生，這種情況最容易出現在吃飯太快、狼吞虎嚥的族群身上。
飽嗝一般而言沒什麼健康問題，頂多引人側目，但若合併出現其他情況就需特別留意，因為這飽嗝的習慣可能不單單只是習慣或自然的生理反應，而是疾病所導致。盧泰潤醫師指出，若打飽嗝的次數過於頻繁，甚至是沒吃東西時也會，且平常也合併有腹痛、腹脹、脹氣、放屁等腹部不適，或是會有胸口灼熱、噁心、想吐、吞嚥困難等情況，又或是發現體重不明減輕者都應多加留意，其可能是腸胃道疾病的情況。
盧泰潤醫師解釋，腸胃道疾病都可能引起身體異常排氣，而各種腹部不適是腸道健康出現問題最典型的症狀，如腸躁症、大腸癌等。胃部疾病者容易有打嗝的習慣，胸口灼熱、噁心、想吐、吞嚥困難等消化道症狀，最典型的就是胃食道逆流，但也可能是幽門螺旋桿菌感染、胃炎、胃癌等其他胃部疾病。至於體重不明減輕則為各種癌症都容易出現的不明顯症狀之一。提醒民眾雖不必恐慌，但也多留意細節，以利在疾病初期就進行治療，若無發現其他相關症狀，避免及改善容易吞氣的行為即可。
打飽嗝常見原因，趴睡也易使氣體滯留。
除了飲食及疾病因素容易引起打嗝、脹氣以外，盧泰潤醫師也指出，抽菸、吃口香糖也容易吞入氣體形成噯氣。另外，趴睡時因呼吸道隨身體彎曲，空氣進出較為不易，氣體容易滯留於體內，也因此許多人午休過後醒來，常常會有想打嗝、腹脹、放屁的情形，雖非飲食所引起，但原理上與飽嗝無異。
簡單改善打嗝、脹氣，合併腸胃症狀盡早檢查。
改善噯氣、飽嗝問題，最簡單根本的方式就是減少噯氣產生，飲食上建議細嚼慢嚥，也避免抽菸、吃口香糖的習慣。而午休時趴睡建議可用背包、外套、枕頭等物將高度墊高，使身體彎曲的弧度減少，如此呼吸時空氣進出便也相較通順，也就不容易有氣體難以進出，睡醒之後脹氣、打嗝、放屁等情況。而若真的有出現這樣的情況，適度的按摩腹部、原地跳一跳等方式也有助於排氣。平時也可以養成運動的習慣，適度的運動不僅有利排出滯留於體內的氣體，也有助腸道蠕動。最重要的是，若有發現前述其他疾病相關合併症狀，盡早就醫檢查，以確保身體健康。
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