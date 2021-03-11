餐廳結合市集！餐飲集團生活廚房盼打入社區
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-11 17:03:40
一場疫情打亂許多人的生活節奏，也讓餐飲品牌選擇調整步伐踏入生活經濟，對準柴米油鹽醬醋茶等民生剛性需求，提供小食量、多元化、個人餐盤、親民價格，結合旗下既有的餐飲品牌與全新的冷凍即時商品，計畫打入社區家庭與白領上班族，從外出用餐到家家戶戶的廚房餐桌，將都會三餐飲食版圖轉化為線下實體的單一店舖。
新品牌「欣葉 · 生活 · 廚房」近日於市民大道開幕，開創以台菜為主，精選咖哩匠、金爸爸、唐點小聚優勢產品的全餐期經營的快捷休閒型態餐廳。以內用、外送、零售一店三鋪的新型態進入消費者的社區生活，，結合品牌研發的冷凍調理包和疊代採購優勢，透過簡單的「加熱上桌」或「加料」來滿足都市中不同人群的生活需求，無論是節奏緊湊的上班族、重視食安與品質的長輩們或是熱愛下廚製造生活小確幸的媽媽們，都能在此找到自己喜愛的體驗。過去一年，欣葉集結旗下所有品牌，在總公司的中央廚房成功研發出逾40種冷凍調理包，在品牌的市集區上架，讓消費者一站購足跨品牌產品，按照包裝上的標示簡單覆熱，3個步驟讓主廚手藝也可以在自家輕鬆上菜。欣葉餐飲集團執行董事李鴻鈞說，之所有會有這樣的發想，是在4年前發現，有消費者會在旗下不同的品牌訂餐後，再請快遞業者至多點取貨送到家，才發現消費者現在有這樣的需求，再加上去年疫情的影響，加入了市集與餐飲結合的契機，這樣的新型態店面也預計會成為未來的餐飲消費趨勢，一邊出門用餐後再購買食材或是冷凍包在家烹煮，希望新品牌可以和消費者更緊密結合。冷藏區裡的健康生機蔬菜、季節根莖作物、萬丹紅豆和斗南農會自然農法栽培的越光米，還有董事長李秀英以做給家人吃的心意，限量手作復刻記憶中的干貝XO醬、干貝菜脯和丁香小魚。冷凍生食區則有本土情懷的「頂臻雞」和契作溯源的台灣精品「究好豬」。在餐飲方面，精選主餐內容來自四大品牌，包括香味撲鼻的鹽酥蝦米糕、最具欣葉代表的菜脯炒飯等7道台灣風味主餐，日式風味可以品嘗到咖哩匠的歐品牛肉咖哩、喜歡大馬風味的有金爸爸人氣海鮮咖哩叻沙，還有唐點小聚14樣港式飲茶、19道欣葉家常菜等，讓消費者自由選擇。