手腳掌有黑痣是癌症？醫：5徵兆注意黑色素瘤

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死亡人數近發生數5成 黑色素瘤5大徵兆
手掌、腳掌突然長出黑痣，要注意是否為「惡性黑色素瘤」徵兆。皮膚癌中的惡性黑色素瘤惡化速度極快，且癌細胞容易轉移臺灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師表示，國內每年新發生惡性黑色素瘤個案約200多例，死亡率卻高達發生人數的50%。醫師提醒，黑色素瘤若發現過晚，5年存活率恐低於20%。國人應提高對黑色素瘤的徵兆認知
朱家瑜醫師表示，判斷惡性黑色素瘤的「ABCDE自我檢測法」，可觀察徵兆包括：是否不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑是否大於0.6公分，是否有大小、形狀或顏色改變。如果黑痣開始變痛、變紅腫、變潰瘍、變流血，有異於過去的變化，應該盡快就醫。
腳後跟腳掌前緣長黑痣 及早警覺黑色素瘤危機
朱家瑜醫師表示亞洲人惡性黑色素瘤的好發部位為四肢肢端，如手指腳趾、手掌腳掌、趾甲等較難察覺處。國內統計發現，71%惡性黑色素瘤出現在肢端部位，尤其是腳掌的腳後跟、前緣等壓迫點。以發生時間而言，從小就有的黑痣，演變為黑色素瘤的機率較低。但若是40歲後腳底、手掌長出新的黑痣、黑點就要特別注意。
黑色素瘤與日曬、基因、反覆受傷修復造成的突變有關。白人的比例高於黃種人，黃種人風險高於非洲人。以往確診為農夫居多，且黑色素瘤轉移速度快，可能連帶造成其他器官傷害。朱家瑜醫師提醒，出現多年的黑痣只要定期追蹤觀察即可，如果是中年之後才發現，且半年左右就長大超過0.6公分以上，較有可能是黑色素瘤。
第1期變第4期僅半年 生存率驟降剩一成
林口長庚醫院腫瘤科副教授級主治醫師吳教恩指出，有病人半年前腳底發現黑痣，後來患部發生疼痛、潰爛確診是黑色素瘤第四期，期間僅短短半年。
吳教恩說明，黑色素瘤第一期的5年存活率可達80%以上，但到第四期時，生存率降到只剩10%。再加上癌細胞會沿著淋巴管轉移到其他部位，會建議進行「前哨淋巴結」檢查。若已有局部淋巴結或遠端轉移，就需搭配標靶、免疫治療降低復發率。
吳教恩指出，第一、二期的黑色素瘤，只要能早期發現，可以手術切除，5年存活率可達60%至80%。如果經前哨淋巴結切片檢查，發現癌細胞已有轉移，會檢測是否帶有BRAF基因，給予相對應的標靶藥物治療。呼籲民眾瞭解黑色素瘤徵兆，一旦發現異常黑痣，應及早就醫確診。
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