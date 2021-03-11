感冒喘咳竟掉出「10公分」子宮肌瘤！醫：貧血頻尿便秘要當心

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喘咳、頻尿、貧血、容易累、月經量多，這些發生在女性的常見症狀，可能都是子宮肌瘤作怪。一名42歲女病人感冒後出現嚴重喘咳，陸續在中醫、診所就醫，症狀卻未完全改善，直到反覆發燒看急診，才發現白血球過高、血紅素偏低，住院時上廁所竟掉出10公分大小的肌瘤組織，子宮更被撐到14公分大，接近一般人的2倍，緊急接受子宮肌瘤手術才控制下來。
國泰綜合醫院婦產科醫師蔡亞倫指出，子宮肌瘤是女性常見疾病，好發於30歲以上育齡婦女，發生率約20%。40至50歲女性發病率更高達30-40%。子宮肌瘤發生原因目前尚未明確，可能與遺傳基因、荷爾蒙變化、個人體質、肥胖等因素有關。
蔡亞倫說明，子宮肌瘤依生長位置，略可分為三大型態。第一是「子宮肌肉層肌瘤」，肌瘤生長於肌肉層中。第二是「黏膜下肌瘤」，肌瘤生長在子宮腔並常出現經血量增加的症狀，有時會塞住子宮頸甚至陰道口。第三是「漿膜下肌瘤」，肌瘤生長在子宮最外層往腹腔內生長，有時會壓迫到其他器官。
子宮肌瘤壓迫恐頻尿便祕 應就醫接受藥物或手術治療
蔡亞倫指出，子宮肌瘤太大或壓迫子宮腔時，常見的症狀包括血塊增加、月經量過多導致貧血，若腹腔內肌瘤太大壓迫鄰近器官，可能會壓迫膀胱、直腸導致頻尿及便秘。一般情況下可經由藥物治療，無法用藥或治療無效時，可採用開腹手術、內視鏡手術、子宮鏡手術切除，後兩者屬於微創手術，傷口更小。
該名42歲女病人最後採取硬式子宮鏡手術切除肌瘤，留院觀察一晚後已順利出院。蔡亞倫提醒，子宮肌瘤多為良性腫瘤，然而輕則影響生活，嚴重者恐引發經血量大、貧血及不孕。已出現肌瘤可先以藥物治療改善症狀，再評估是否有侵入性治療的必要性。倘若發生不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘等，務必盡早就醫。
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