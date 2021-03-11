▲ 客製化新境界！Porsche 用 AI 實現頂尖個人化訂製

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目前，這項全新 AI「推薦引擎」功能已開放於德國、中國、美國、英國、瑞士及台灣等地的「打造您的保時捷（Porsche Car Configurator）」使用，其他地區也將逐步上線。使用者進入推薦引擎後，點擊頁面底部的燈泡圖示就能啟動這項全新的線上諮詢服務。

AI 人工智慧應用是保時捷數位化策略中的重要環節，在實踐產品及品牌體驗數位化目標的同時，保時捷亦將持續著眼客戶需求，為所有尊榮車主提供最別出心裁的全方位優質服務。