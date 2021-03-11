NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

客製化新境界！Porsche 用 AI 實現頂尖個人化訂製

2GameSome - 有車賞

2021-03-11 22:55:00

客製化新境界！Porsche 用 AI 實現頂尖個人化訂製
▲ 客製化新境界！Porsche 用 AI 實現頂尖個人化訂製
原廠官網上的「打造您的保時捷 (Porsche Car Configurator)」提供最頂級的個人化特製服務，全球車主及保時捷愛好者可隨時於線上依個人喜好設計、打造保時捷車款，實現追求完美跑車的夢想。近期，保時捷更結合強大數據資料庫及 AI 人工智慧科技推出「推薦引擎 (Recommendation Engine)」功能，彈指之間，能從數十億種不同組合找出最為獨特且最符合使用者需求的選項。
我是廣告 請繼續往下閱讀
以「打造您的保時捷 (Porsche Car Configurator)」資料庫中的數百萬數據為基礎，建置並訓練超過 270 個機器學習模型以符合不同市場個別需求；此系統的運作一如人體神經網路，經由演算法分析並發掘出不同數據模式，進而得以自使用者的選擇中預測出最貼近其偏好的個性化選項，免於選擇障礙的困擾。測試結果顯示，推薦準確率超過 90％，推薦引擎還會依據最新收到的數據進行自主優化，讓推薦率可以隨著時間推移持續提升。

目前，這項全新 AI「推薦引擎」功能已開放於德國、中國、美國、英國、瑞士及台灣等地的「打造您的保時捷（Porsche Car Configurator）」使用，其他地區也將逐步上線。使用者進入推薦引擎後，點擊頁面底部的燈泡圖示就能啟動這項全新的線上諮詢服務。

AI 人工智慧應用是保時捷數位化策略中的重要環節，在實踐產品及品牌體驗數位化目標的同時，保時捷亦將持續著眼客戶需求，為所有尊榮車主提供最別出心裁的全方位優質服務。

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
7.48%92.52%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
70.08%29.92%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
7.03%92.97%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀