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Gogoro「City MIX 騎士出任務」巡迴活動開跑！多重好禮等你拿

2GameSome - 有車賞

2021-03-11 22:55:00

Gogoro「City MIX 騎士出任務」巡迴活動開跑！多重好禮等你拿
▲ Gogoro「City MIX 騎士出任務」巡迴活動開跑！多重好禮等你拿
Gogoro 將於全台四個城市舉辦「City MIX 騎士出任務」巡迴活動，從本週 3/12 起連續四個週末，只要完成城市踩點任務，就有多重好禮等您來拿；除此之外，更可親身體驗 Gogoro 全新力作VIVA MIX。
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City MIX 騎士出任務將巡迴台北、台中、台南和高雄等四個城市，於各城市中設置三個人潮熱鬧的地點，透過手機活動 App 的查詢導覽，一步步地引導民眾完成踩點任務；民眾只須抵達任一踩點位置，掃描該站點 QRcode，即表示該點踩點完成，並依照活動 App 的訊息指引前往下一個活動站點。每完成一個踩點，就能獲得一份好禮，分別有 Gogoro 官方貼圖、KKBOX 30 天免費序號和 VIVA MIX 神祕好禮；依照指示完成 3 個踩點任務後，須上傳活動照片至 Facebook、Instagram 等個人社群，設定公開分享，就能獲得 Gogoro VIVA MIX 乙台的抽獎資格，詳細活動辦法及注意事項請參考官方網站：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/mix/citymix-event/

Gogoro VIVA MIX City MIX 騎士出任務」巡迴活動

台北場

3/12 (五) ~ 3/14 (日)

14:00 ~ 21:00

台北信義克緹廣場

誠品信義店南側廣場

光復停車場

台中場

3/19 (五) ~ 3/21 (日)

14:00 ~ 21:00

惠國 94 停車場廣場

審計新村

廣三 SOGO

台南場

3/26 (五) ~ 3/28 (日)

14:00 ~ 21:00

台南海安路藝術街

遠東百貨成功店

新光三越中山店

高雄場

4/2 (五) ~ 4/5 (ㄧ)

14:00 ~ 21:00

高雄巨蛋

悅誠廣場

家樂福鼎山店

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