▲ Gogoro「City MIX 騎士出任務」巡迴活動開跑！多重好禮等你拿

City MIX 騎士出任務將巡迴台北、台中、台南和高雄等四個城市，於各城市中設置三個人潮熱鬧的地點，透過手機活動 App 的查詢導覽，一步步地引導民眾完成踩點任務；民眾只須抵達任一踩點位置，掃描該站點 QRcode，即表示該點踩點完成，並依照活動 App 的訊息指引前往下一個活動站點。每完成一個踩點，就能獲得一份好禮，分別有 Gogoro 官方貼圖、KKBOX 30 天免費序號和 VIVA MIX 神祕好禮；依照指示完成 3 個踩點任務後，須上傳活動照片至 Facebook、Instagram 等個人社群，設定公開分享，就能獲得 Gogoro VIVA MIX 乙台的抽獎資格，詳細活動辦法及注意事項請參考官方網站：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/mix/citymix-event/
Gogoro VIVA MIX 「City MIX 騎士出任務」巡迴活動
台北場
3/12 (五) ~ 3/14 (日)
14:00 ~ 21:00
台北信義克緹廣場
誠品信義店南側廣場
光復停車場
台中場
3/19 (五) ~ 3/21 (日)
14:00 ~ 21:00
惠國 94 停車場廣場
審計新村
廣三 SOGO
台南場
3/26 (五) ~ 3/28 (日)
14:00 ~ 21:00
台南海安路藝術街
遠東百貨成功店
新光三越中山店
高雄場
4/2 (五) ~ 4/5 (ㄧ)
14:00 ~ 21:00
高雄巨蛋
悅誠廣場
家樂福鼎山店