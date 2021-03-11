▲ Gogoro「City MIX 騎士出任務」巡迴活動開跑！多重好禮等你拿

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City MIX 騎士出任務將巡迴台北、台中、台南和高雄等四個城市，於各城市中設置三個人潮熱鬧的地點，透過手機活動 App 的查詢導覽，一步步地引導民眾完成踩點任務；民眾只須抵達任一踩點位置，掃描該站點 QRcode，即表示該點踩點完成，並依照活動 App 的訊息指引前往下一個活動站點。每完成一個踩點，就能獲得一份好禮，分別有 Gogoro 官方貼圖、KKBOX 30 天免費序號和 VIVA MIX 神祕好禮；依照指示完成 3 個踩點任務後，須上傳活動照片至 Facebook、Instagram 等個人社群，設定公開分享，就能獲得 Gogoro VIVA MIX 乙台的抽獎資格，詳細活動辦法及注意事項請參考官方網站：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/mix/citymix-event/