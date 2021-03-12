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2021年「台灣國際醫療暨健康照護展」　線上開放報名

健康醫療網

2021-03-12 10:01:00

2021年「台灣國際醫療暨健康照護展」　線上開放報名
2021年「台灣國際醫療暨健康照護展」　線上開放報名
【健康醫療網／記者林怡亭報導】2021年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」將於本(2021)年7月1日至3日於台北南港展覽2館展出，本年度推出嶄新展覽型態Medical Taiwan Hybrid，以實體與虛擬並進、線上與線下相互結合的全新展覽概念，突破時空限制，擴增觸及面向，為臺灣醫療產業帶來更多跨國商機。
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Medical Taiwan Hybrid提供多樣化的串聯服務，架起醫療產業的無國界交流的橋樑。搭配不同的加值推廣服務，推出「Basic(基本)」、「Premium(加值)」及「Exclusive(獨家)」三種線上方案，參展廠商能根據需求選擇最合適的參展模式，其中Premium方案包含沉浸式數位型錄，為業者打造3D虛擬專館，創造專屬的展示情境與氛圍，而Exclusive方案則安排線上雞尾酒會，聚集生醫業界的創投業者、醫材企業高階主管及通路商，在最短時間內擴大業界人脈網絡。
有賴於嚴密完整的防疫政策、防疫科技及產品、各醫護防疫產品人員及產業人士的努力，臺灣在全球的防疫排名始終名列前茅，並能外銷防疫產品，支援全球共同抗疫，顯見臺灣的醫療效率與實力，而全臺唯一的醫療產業採購媒合平台，台灣國際醫療展持續推動臺灣醫療外銷發展，實體展參展廠商免費享有Basic線上服務方案，虛擬攤位支援圖片、影片、360度展品展示，更有文字訊息、會議預約、即時視訊功能協助廠商拓銷市場。
展覽期間也將規劃多場專業醫療論壇，增進技術交流，眺望未來趨勢，外貿協會同步透過海外63個駐點洽邀國際業者共襄盛舉，歡迎相關業者踴躍報名，3月底前報名參加實體展享早鳥9折優惠，更多展覽訊息，請至官方網站查詢 (www.medicaltaiwan.com.tw)。
實體展：2021年7月1日至3日
虛擬展：2021年6月24日至7月8日
資料來源：健康醫療網 2021年「台灣國際醫療暨健康照護展」　線上開放報名
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊

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