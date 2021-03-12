亞太患者創新峰會APPIS 分享病友經驗串連資源 開啟醫療新思維
健康醫療網
2021-03-12 11:01:00
【健康醫療網／編輯部整理】病患在醫療保健系統中扮演越來越重要的角色，為促進病患獲得更好的健康照護環境，病患團體對於發展組織的能力需求也日增。今年3月2日至4日由包括國際病患組織聯盟、澳洲罕見癌症協會、國際乾癬協會等在內的五大國際病患團體共同籌備的亞太患者創新峰會（APPIS）使用線上視訊方式展開國際交流。與會者包含台灣及亞太地區如澳洲、韓國、印度等多個國家的病患團體代表，針對利益關係人合作、政策倡議、臨床試驗，病患團體因應Covid-19新冠肺炎等主題進行線上交流。
台灣病患團體分享本地經驗 幫助亞太病團建立夥伴關係新思維由於台灣疫情控制良好，八個病患團體齊聚共襄盛舉，一起以視訊方式和其他國家團體參與本次峰會。其中台灣癌症基金會與罕見疾病基金會受邀分享在政策倡議過程如何結合各方力量並尋求共同目標、提升台灣醫療保健環境，成功把「台灣經驗」分享給與會的其他國家。亞太患者創新峰會（APPIS）主席同時也是國際病患組織聯盟(IAPO)主席-Dr. Ratna Devi提及，APPIS旨在解決亞太區病患組織面臨的共同挑戰，以實現為病患組織增強賦能的願景，此計劃獲得跨國病患組織與合作夥伴諾華的支持。諾華很榮幸擔任活動夥伴，實踐對患者的承諾，一起推動病權倡議、病友培力的目標。改變舊世界醫療關係 串連與政府及醫、學界對話會中同時探討到如何提升病患組織的策略能力，例如資源串連，利益關係人合作等；協助病患團體找到機會，打開與各方如政府及醫、學界等合作的大門。同時提醒與會者需思考產出具價值且可後續執行的討論結果，才能有助於進一步擴大病患組織的見解和聲音。納入病友的聲音與參與才能塑造良好的醫療體系亞太罕見疾病組織聯盟代表同時也是APPIS指導委員之一的曾建平先生(KP Tsang)在會中表示：「醫療體系如果沒有納入病友的聲音、病友的參與，不能算是一個良好的體系。」此外，隨著數位工具的普及，病患的聲音與想法將更容易被了解，真正以病患為中心的照護思維將逐漸落實，也因此更凸顯病患生活品質在健康評估的重要性，並由此擬定醫療計畫。有別於傳統以醫學視角來檢視病患照護成效，未來的醫療照護環境將隨著以病患為主體的思維展現不一樣的光譜。資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp（圖文授權提供／優活健康網）資料來源：健康醫療網 亞太患者創新峰會APPIS 分享病友經驗串連資源 開啟醫療新思維 健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊