寒假用眼無節制 孩子度數失控增百度
健康醫療網
2021-03-12 13:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】寒假假期過完之後，在新學期開始不久，學校多會安排視力檢查。就讀小學二年級的王姓女童在年節與寒假期間，長時間的看電視、玩電動玩具，原本該點來控制度數的散瞳劑也沒有按時點。結果最近媽媽收到了學校發的視力健康檢查複檢通知單，要求家長帶著孩子至眼科就診，檢查後發現度數整個失控，增加了100度。
孩童近視暴增 這兩個年齡層最嚴重連假期間往往導致孩童近視度數暴增，依據林隆光教授等人在台灣針對近視發生年齡及近視進行速度作縱系列之研究，發覺台灣近視發生之年齡有兩個尖峰時段，一是7至8歲，另一是13至14歲。衛生福利部南投醫院眼科何建賢主任指出，近視一產生之後會以一定的速度增加進行，一般而言，小一至小四平均每年增加100至125度，而小四至國三平均增加75至100度，高中後速度減緩平均50至75度，而大學後大約每年只增加25度。所以愈早產生近視將來變成高度近視的機會也就愈大。預防近視 用眼要休息近視的防治之道首重寬廣的視野，充足的光線，並減少長時間近距離的工作，花更多時間在戶外應可減緩近視之產生及進行。何建賢主任表示，近年由於3C電子產品大行其道，導致小孩經常長時間及近距離用眼，完全違反了近視的防治原則。建議家長應多陪伴小孩從事戶外活動並限制小孩閱讀及使用電子產品的時間，理想狀況應每半小時左右休息一次，如此當可適當阻止近視過早發生。睫狀肌麻痺劑有效控制近視 輔以避光避免畏光萬一已得到近視，研究顯示雙焦或漸進多焦眼鏡及隱形眼鏡均無法有效控制近視進行，經證實睫狀肌麻痺劑(Atropine)是截至現在為止最有效控制度數的方式，但其會有畏光等問題，必須輔以其他避光方式小孩的接受度才會較高。何建賢主任提醒，近視在近年來已被明確定義為一種疾病，必須積極防範及治療，萬一型成高度近視，後續有視網膜剝離，黃斑部病變，青光眼，白內障等併發症，若不注意可能會造成失明。為了下一代的眼睛健康，家長應該攜手為控制小孩子的近視惡化盡一份心力。資料來源：健康醫療網 寒假用眼無節制 孩子度數失控增百度健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊