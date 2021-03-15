早鳥模式啟動！夏日來前　涼在起跑點

會享受生活的人，懂得掌握時節脈動，譬如買到當季的食材、恰如其分的衣物，好整以暇的度過當下，除了把現在顧好，有的人更看重未來，像是即將到來的連假、即將漲價的產品，都得採取「早鳥」策略，來避免任何可能的損失與麻煩，而近來說到洞燭機先，想必許多人沒想到的就是「冷氣」，由於近日東北季風不斷接力來訪，連日天氣偏涼，許多人家中的冷氣仍在「待命」，但其實，不少電器專賣店，都會在3-5月推出低價活動，讓民眾替未來的酷日「超前布署」！

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現代人生活便利度、舒適度不斷提升，雖然有極端氣候侵襲全球，人類卻也有相對應的科技，周全你我的生活日常，如前陣子寒流報到、東北季風接力而來，電暖器、電毯等家電搜尋度大增，甚至一機難求，不過你我身邊，是否有些人總是能在事情發生前就做好萬全準備，面對泰山崩於前而面不改色，說破了，就是掌握一年中幾個淡季月份逢低入手，如今就是買冷氣的好時機，不僅能買便宜，享受最貼心的服務，以及最狂的贈品好禮。

▲「全國電子」嚴選HITACHI、Panasonic新機型，祭出超狂優惠。(圖/品牌提供)

探訪國內知名電器專賣店，其中「全國電子」展開「超前布署」，釋出各種早鳥優惠，HITACHI變頻冷暖空調(尊榮型-RAC-22NK1/RAS-22NJF)下殺只要34690元、Panasonic變頻冷專空調(CU-K22FCA2)也只要20900元，購買以上兩款機型，還有原廠好禮六選一。

▲日本富士通、DAIKIN也有層層優惠，以及加贈原廠好禮，以及超狂加購品。(圖/品牌提供)

除了4款超優惠嚴選新品，全國電子再加碼，買限指定空調機種，滿萬就能送1000元現金折價券，還有優質好物加價購，像是市價16900元的Electrolux空氣清淨機，只要6888元； SHARP日製水活力空氣清淨機市價14900元，加購價8888元，就能輕鬆替家中打造優質淨化空間。另外，只要選定十大品牌指定機型再送冷氣原廠好禮、貨物稅減徵最高2000元。

▲全國電子品項齊全，價格挑戰市場新低，近來更釋出早鳥優惠，與消費者一同肩並肩。(圖/品牌提供)

全國電子祭出超甜價格，售後服務更不馬虎，3/15-4/18綁定LINE好友，早鳥再享冷氣免費場勘服務、3/15-6/30綁定LINE好友，買冷氣線上填寫安裝滿意度問券享抽獎、還有冷氣總統級精緻安裝服務、8年免費延長保固、限定機種免基本運費+免費標準安裝，以及保證超便宜7日內買貴主動退差價，一層又一層的折抵與暖心服務，讓懂早鳥的消費者趁夏天來前，贏在起跑點。