成大醫院「睡眠障礙照護諮詢中心」 輔導患者度過使用呼吸器適應期
健康醫療網
2021-03-12 14:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】為提升阻塞性睡眠呼吸中止症OSA患者接受治療的意願，成大醫院於2020年12月1日成立睡眠障礙照護諮詢中心，改善門診醫療過程衛教不足，透過分布在耳鼻喉科、胸腔內科等多個醫療科別的睡眠專科醫師，協助、輔導患者順利度過使用呼吸器適應期，以獲得治療效果。
睡眠障礙照護諮詢中心 建立睡眠呼吸中止症居家篩檢平台成大醫院睡眠醫學中心主任林政佑醫師指出，睡眠障礙照護諮詢中心積極執行與大台南地區社區診所合作的研究，建立睡眠呼吸中止症居家篩檢平台，讓疑似OSA病患盡早確診、盡早治療，也讓病情穩定的病患轉介回社區診所長期追蹤，促成分級醫療、雙向轉診目的。林政佑醫師舉例說，80歲的張爺爺在睡覺時總是鼾聲雷動，嗆醒次數頻繁，還干擾了張奶奶的睡眠，自己一早醒來也覺得沒睡飽，白天時常打瞌睡，但是夜裡一上床又不易入睡。持續長達數個月的睡眠品質問題，讓張爺爺就醫求治，但診所醫師開立的安眠藥讓打鼾、嗆醒情形更嚴重，於是轉介到成大醫院睡眠門診接受進一步診療。張爺爺接受整夜睡眠生理檢查，確認重度阻塞性睡眠呼吸中止症，接受陽壓呼吸器治療，藉由睡眠障礙照護諮詢中心個管師的定期電話關懷與遠端儀器監測，幫助逐步適應。經過1個月，張爺爺就變得不一樣了，他說已跟呼吸器成為好床伴，每晚按時佩戴呼吸器，大幅改善夜間嗆醒、頻繁夜尿的煩惱，而且整晚靜悄悄，張奶奶終於可以好好睡覺。林政佑醫師表示，打鼾是睡覺時呼吸不順暢的表現，輕微或偶爾打鼾還不至於影響健康，但若嚴重到「睡眠時呼吸會停止」的程度，巨大打鼾聲和呼吸動作突然停止超過10秒以上，一晚上反覆出現數次，就會讓枕邊人提心吊膽，擔心「室友」一覺不起。阻塞性睡眠呼吸中止症 中、重度患者「連續陽壓呼吸器」治療首選台灣睡眠醫學學會曾公布國人50歲以上族群的打鼾盛行率為49.1-63.0%，OSA的盛行率為2.8-5.3%，推估全台恐有超過80萬人深受困擾。OSA患者睡覺時會反覆出現上呼吸道阻塞，易造成睡眠中斷及低血氧，進一步造成共病症發生，有50%以上會出現心血管疾病及代謝異常之共病症。目前中、重度患者以「連續陽壓呼吸器」為治療首選，從鼻腔打入空氣，撐開塌陷上呼吸道，減低打鼾或睡眠呼吸中止發生；長期使用可減少白天嗜睡、提升認知能力和降低心肺功能損害。但是，因不瞭解疾病對身體的負面影響，又無專業人士針對病人狀況給予合適的面罩種類及壓力值，OSA患者會有呼吸器順應性不佳的情形，持續配戴超過1年的比例低於50%。為此，成大醫院藉由成立睡眠障礙照護諮詢中心，希望輔導患者正確配戴並順利度過適應期，與呼吸器好好共眠，達到治療的效果。資料來源：健康醫療網 成大醫院「睡眠障礙照護諮詢中心」 輔導患者度過使用呼吸器適應期健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊