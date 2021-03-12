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成大醫院「睡眠障礙照護諮詢中心」　輔導患者度過使用呼吸器適應期

健康醫療網

2021-03-12 14:31:01

成大醫院「睡眠障礙照護諮詢中心」　輔導患者度過使用呼吸器適應期
成大醫院「睡眠障礙照護諮詢中心」　輔導患者度過使用呼吸器適應期
【健康醫療網／記者林怡亭報導】為提升阻塞性睡眠呼吸中止症OSA患者接受治療的意願，成大醫院於2020年12月1日成立睡眠障礙照護諮詢中心，改善門診醫療過程衛教不足，透過分布在耳鼻喉科、胸腔內科等多個醫療科別的睡眠專科醫師，協助、輔導患者順利度過使用呼吸器適應期，以獲得治療效果。
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睡眠障礙照護諮詢中心　建立睡眠呼吸中止症居家篩檢平台
成大醫院睡眠醫學中心主任林政佑醫師指出，睡眠障礙照護諮詢中心積極執行與大台南地區社區診所合作的研究，建立睡眠呼吸中止症居家篩檢平台，讓疑似OSA病患盡早確診、盡早治療，也讓病情穩定的病患轉介回社區診所長期追蹤，促成分級醫療、雙向轉診目的。
林政佑醫師舉例說，80歲的張爺爺在睡覺時總是鼾聲雷動，嗆醒次數頻繁，還干擾了張奶奶的睡眠，自己一早醒來也覺得沒睡飽，白天時常打瞌睡，但是夜裡一上床又不易入睡。持續長達數個月的睡眠品質問題，讓張爺爺就醫求治，但診所醫師開立的安眠藥讓打鼾、嗆醒情形更嚴重，於是轉介到成大醫院睡眠門診接受進一步診療。
張爺爺接受整夜睡眠生理檢查，確認重度阻塞性睡眠呼吸中止症，接受陽壓呼吸器治療，藉由睡眠障礙照護諮詢中心個管師的定期電話關懷與遠端儀器監測，幫助逐步適應。經過1個月，張爺爺就變得不一樣了，他說已跟呼吸器成為好床伴，每晚按時佩戴呼吸器，大幅改善夜間嗆醒、頻繁夜尿的煩惱，而且整晚靜悄悄，張奶奶終於可以好好睡覺。
林政佑醫師表示，打鼾是睡覺時呼吸不順暢的表現，輕微或偶爾打鼾還不至於影響健康，但若嚴重到「睡眠時呼吸會停止」的程度，巨大打鼾聲和呼吸動作突然停止超過10秒以上，一晚上反覆出現數次，就會讓枕邊人提心吊膽，擔心「室友」一覺不起。
阻塞性睡眠呼吸中止症　中、重度患者「連續陽壓呼吸器」治療首選
台灣睡眠醫學學會曾公布國人50歲以上族群的打鼾盛行率為49.1-63.0%，OSA的盛行率為2.8-5.3%，推估全台恐有超過80萬人深受困擾。
OSA患者睡覺時會反覆出現上呼吸道阻塞，易造成睡眠中斷及低血氧，進一步造成共病症發生，有50%以上會出現心血管疾病及代謝異常之共病症。目前中、重度患者以「連續陽壓呼吸器」為治療首選，從鼻腔打入空氣，撐開塌陷上呼吸道，減低打鼾或睡眠呼吸中止發生；長期使用可減少白天嗜睡、提升認知能力和降低心肺功能損害。
但是，因不瞭解疾病對身體的負面影響，又無專業人士針對病人狀況給予合適的面罩種類及壓力值，OSA患者會有呼吸器順應性不佳的情形，持續配戴超過1年的比例低於50%。為此，成大醫院藉由成立睡眠障礙照護諮詢中心，希望輔導患者正確配戴並順利度過適應期，與呼吸器好好共眠，達到治療的效果。
資料來源：健康醫療網 成大醫院「睡眠障礙照護諮詢中心」　輔導患者度過使用呼吸器適應期
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