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劇烈胸痛別小看　氣胸恐引發休克

健康醫療網

2021-03-12 16:31:01

劇烈胸痛別小看　氣胸恐引發休克
劇烈胸痛別小看　氣胸恐引發休克
【健康醫療網／編輯部整理】小明是身材高瘦的高中生，平時熱愛籃球運動，日前在打球時突然感到右胸疼痛，但症狀緩解後，就沒有多加理會。直到後來某次打球時右胸突發劇痛，開始喘且呼吸困難，就近送到附近醫院，經診斷為氣胸，才又緊急後送至亞東醫院處理。小兒外科醫師表示，幸好小明有即時就醫，否則可能會引發休克。
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2年內復發率25％　若二次氣胸復發率上升至60％
亞東醫院小兒外科醫師夏肇聰指出，氣胸是因為肺臟的肺泡破裂或是囊腫破裂，使空氣從肺泡進入肺臟與胸壁之間的腔室，造成氣體在肋膜腔內蓄積，壓迫到肺臟，造成肺臟無法擴張，進而引起胸悶、胸痛、氣喘等症狀。如果輕忽應對，可能會進一步惡化成「張力性氣胸」，導致心臟受到壓迫，血液無法回流到心臟，引發休克，嚴重者甚至會死亡。
夏肇聰表示，氣胸分為「自發性」和「外因性」。自發性氣胸常見於年輕、身材高瘦的男性，其中也有小部分年輕族群的自發性氣胸是因肺部疾病所引起，如肺結核；外因性氣胸則通常是由外傷引起，例如車禍、碰撞等，這類病患通常會合併肋骨骨折或氣管的外傷。
通常較輕微的氣胸會利用氧氣治療，若是已經出現症狀或是氣胸面積較大的患者，就會建議置放引流管。一般氣胸患者在兩年內復發率為25％，若不幸二次氣胸，復發率將上升至60％。如果接受保守治療卻還是一直漏氣或復發，可諮詢小兒外科或胸腔外科，尋求手術治療。
氣胸患者避免潛水、跳水、高空跳傘等運動
常見的氣胸手術方式有傳統開胸手術及胸腔鏡微創手術。不同於傳統手術，胸腔鏡手術傷口小、復原快，更大幅降低患者術後疼痛感。以小明為例，在接受胸腔鏡治療後3天就出院。夏肇聰表示，胸腔鏡手術是目前主流治療方法，臨床指出，接受手術復發率可降到5％以下。
夏肇聰呼籲，氣胸患者要注意避免氣壓變化大的活動，例如潛水、跳水、高空跳傘等。此外，氣胸和抽菸有非常大的關聯性，除了建議戒菸外，更要避免暴露在二手菸環境中。高瘦的國、高中男生若出現胸悶、胸痛、氣喘等症狀，都要非常小心，應儘快至小兒外科就醫。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
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