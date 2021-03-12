劇烈胸痛別小看 氣胸恐引發休克
健康醫療網
2021-03-12 16:31:01
【健康醫療網／編輯部整理】小明是身材高瘦的高中生，平時熱愛籃球運動，日前在打球時突然感到右胸疼痛，但症狀緩解後，就沒有多加理會。直到後來某次打球時右胸突發劇痛，開始喘且呼吸困難，就近送到附近醫院，經診斷為氣胸，才又緊急後送至亞東醫院處理。小兒外科醫師表示，幸好小明有即時就醫，否則可能會引發休克。
2年內復發率25％ 若二次氣胸復發率上升至60％亞東醫院小兒外科醫師夏肇聰指出，氣胸是因為肺臟的肺泡破裂或是囊腫破裂，使空氣從肺泡進入肺臟與胸壁之間的腔室，造成氣體在肋膜腔內蓄積，壓迫到肺臟，造成肺臟無法擴張，進而引起胸悶、胸痛、氣喘等症狀。如果輕忽應對，可能會進一步惡化成「張力性氣胸」，導致心臟受到壓迫，血液無法回流到心臟，引發休克，嚴重者甚至會死亡。夏肇聰表示，氣胸分為「自發性」和「外因性」。自發性氣胸常見於年輕、身材高瘦的男性，其中也有小部分年輕族群的自發性氣胸是因肺部疾病所引起，如肺結核；外因性氣胸則通常是由外傷引起，例如車禍、碰撞等，這類病患通常會合併肋骨骨折或氣管的外傷。通常較輕微的氣胸會利用氧氣治療，若是已經出現症狀或是氣胸面積較大的患者，就會建議置放引流管。一般氣胸患者在兩年內復發率為25％，若不幸二次氣胸，復發率將上升至60％。如果接受保守治療卻還是一直漏氣或復發，可諮詢小兒外科或胸腔外科，尋求手術治療。氣胸患者避免潛水、跳水、高空跳傘等運動常見的氣胸手術方式有傳統開胸手術及胸腔鏡微創手術。不同於傳統手術，胸腔鏡手術傷口小、復原快，更大幅降低患者術後疼痛感。以小明為例，在接受胸腔鏡治療後3天就出院。夏肇聰表示，胸腔鏡手術是目前主流治療方法，臨床指出，接受手術復發率可降到5％以下。夏肇聰呼籲，氣胸患者要注意避免氣壓變化大的活動，例如潛水、跳水、高空跳傘等。此外，氣胸和抽菸有非常大的關聯性，除了建議戒菸外，更要避免暴露在二手菸環境中。高瘦的國、高中男生若出現胸悶、胸痛、氣喘等症狀，都要非常小心，應儘快至小兒外科就醫。資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp（文章授權提供／優活健康網）資料來源：健康醫療網 劇烈胸痛別小看 氣胸恐引發休克健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊