▲ IRIE Helmets 快閃店開幕，參加活動有機會獲得金箔安全帽

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IRIE Helmets 使用源自義大利時尚之都米蘭的美學設計，將時尚與潮流元素融入快閃店設計。快閃店外觀為透明玻璃屋，引入戶外光線讓室內顯得寬敞明亮，同時也會隨著時間、天氣而呈現各種不同感受。而店內一頂頂限量的 NOVA-Chameleon Limited Edition 安全帽彷彿藝術品般展示陳列，展現實用價值與美學精神融合後所激盪出來的火花。
其中，最引人注目的焦點，莫過於外觀使用 18K 金箔貼金，閃耀著目眩神迷貴金屬光澤，且全球僅此一頂的 NOVA-Forged Gold 鍛造金安全帽。帽體外觀可以清楚看到手工貼金的工藝痕跡。NOVA-Forged Gold 鍛造金安全帽將在活動結束後作為會員專屬贈品送出，得獎者將在 IRIE Helmets 會員中抽出。
義大利設計師共同研發IRIE Helmets 於 2017 年在義大利時尚之都米蘭成立，目前由台灣高靖工業有限公司取得 NOVA 型號在台獨家販售代理權。NOVA 安全帽與義大利設計師共同研發，耗時一年半時間，期間經過多次反覆調整與優化，為一款結合義大利都會風格，且為使用者擁有更好體驗而生的產品。NOVA 安全帽不僅已經通過 CNS 認證，設計之初是以能夠符合歐規認證為標準打造，因此目前也正在申請 ECE 歐規版本的認證。
NOVA 安全帽是針對 Urban Life Style 都會生活風格所設計的，瞄準希望凸顯個人品味，同時注重安全以及舒適性的消費者。NOVA 安全帽具備許多巧思與便利設計，可允許使用者自行更換配件或色彩搭配。
Nova 安全帽特色-配色：本次快閃店活動主打 NOVA-Chameleon Limited Edition 變色限量款-帽體：ABS 材質製作，配重均勻，即使長時間配戴也不會造成負擔-鏡片：高強度 PC 材質，透明度高且不易破碎，並增加防水膠條避免雨水滲漏，適合台灣多雨的氣候-重量：1,450+-50g（含鏡片）-尺寸：S/M/L2/L1/XL-認證：CNS、ECE（申請中）直覺式設計可輕鬆方便地更換鏡片、通風配件、內櫬-專利級 E11 金屬插扣式扣具，兼具安全性以及耐用度-新型內藏式遮陽鏡片機構，方便操作且無突出零件，減少碰撞受損機會-帽體通風系統含頭頂進氣孔與頭頂後擾流排氣孔，能快速有效帶走熱氣-前通風推片可更換或噴漆（選購）-後通風護片可更換或噴漆（選購）-具備緊急穿脫裝置，在緊急狀況時能迅速脫離-內襯布料使用頂級陽離子染布，搭配灰色麂皮絨與高透氣中空彈性布料，擁有絕佳配戴舒適性-主體內襯使用全熱壓技術打造，提供更美觀且舒適的體驗-兩頰內襯採 3D 立體泡綿剪裁，加上多片式海綿設計，更加服貼不同臉型，針對眼鏡族亦留有眼鏡溝設計-具備藍牙耳機預留孔位，未來添購安裝更加方便
NOVA-Chameleon Limited Edition 變色限量款現場特惠價：2,800元（建議售價3,500元）IRIE Helmets快閃店日期：3月12-14日 (星期五-日)地點：信義區威秀中庭廣場時間：3/12 14:00-21:30 3/13 13:00-21:00 3/14 13:00-21:00 現場消費者限量好禮三部曲：第一部：凡於 3/12 至 3/14 日加入官方會員即可參加抽獎，活動結束後將抽出一位會員，可獲得全球僅此一頂的 NOVA-Forged Gold 鍛造金安全帽。第二部：凡於活動期間 3/12 至 3/14 日購買 NOVA-Chameleon Limited Edition 特殊變色限量款即可參加抽獎，可獲得微風南山星空塔知名餐廳（Simth & Wollensky）五千元現金抵用券，名額共 4 組。第三部：凡於本次活動購買兩頂安全帽即贈送品牌 T-shirt 兩件。（名額有限，送完為止）快閃店體驗流程：Step1：追蹤品牌社群網站（IG帳號：iriehelmetsofficial_taiwan）。Step2：於拍照背板前拍照，並將照片上傳至個人 IG 或 FB（需設定公開），同時 Tag 品牌 IG 帳號並寫下指定文字 #IRIE義式型色美學