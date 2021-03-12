▲ F1 新看點！Aston Martin Vantage、DBX 擔任安全車、醫療車

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Aston Martin Gaydon 總部為此研發 Vantage 特殊裝備版本，建構於車型原有的優秀底盤設定與空氣力學表現，由團隊著手進行細部更動以符合 FIA 標準；推出後廣受好評的 DBX 也將扮演 Formula1® 官方醫療車角色，憑藉敏捷動態與出色車室空間，應變賽事各種突發狀況。
Aston Martin Vantage 首次擔綱 F1 安全車在比賽過程中，Aston Martin 安全車將於維修區全程待命，並由 FIA 任命、擁有 20 多年 F1 安全車駕駛經驗的 Bernd Mayländer 進行操控。遭遇惡劣天氣或事故時，前賽車手兼副駕駛 Richard Darker 將在賽事控制中心的部署下，走上賽道排除事故，以控制比賽節奏。為高效處理賽事各項情況，圈速表現對於 Formula1 官方安全車至關重要。Aston Martin Lagonda 首席執行長 Tobias Moers 為此強化本屬賽道取向的 Vantage，將既有 510 PS 馬力，一舉提升至 535 PS，在短短 3.5 秒內，即可達到 0-100 KM/H 的加速性能；並加強變速器調校，使升降檔操縱更加精準直接。品牌經典的凸字型格柵水箱護罩與全新前導流板相互結合，可於 200 KM/H 的速度下產生 155.6 KG 下壓力，比同等時速下的量產 Vantage 重逾 60 KG；針對懸吊系統、轉向及減震器也進行全方位修改，加強底部支撐以提升車身剛性，並配備空氣動力學套件和低扁平比輪胎。
Aston Martin 於 2020 年利曼 24 小時耐力賽，憑藉 Vantage GTE 贏得兩項總冠軍，並蟬聯世界耐力錦標賽 GT 跑車製造商年度總冠軍。取法於賽事成功經驗，Aston Martin 將參賽研發之強大熱冷卻系統，移轉至 Formula1 安全車設計中，除了在引擎蓋增加額外通風孔，也配備倍耐力公路胎以及碳陶瓷剎車碟盤，多方強化冷卻效率。Vantage 安全車採用與 Aston Martin Cognizant Formula One® Team 相同之 2021 Aston Martin Racing Green 全新車色，並以 Lime Essence 色調勾勒前擾流板，致敬品牌輝煌賽車血脈。車身印有醒目 FIA 安全車標誌，亦安裝無線電天線、LED 後車牌以及由 Aston Martin 特別訂製的 LED 車頂燈條。固定在燈條上的後視攝像頭，可將即時圖像傳送到位於駕駛室內的第二個後視鏡，便於副駕駛監控後方活動。
車室空間則配備具有 6 點安全帶的賽車座椅，儀錶板上兩個螢幕，可即時顯示圈速計時及賽道車輛定位等詳細資訊。中控台經過大幅度調整，旋轉儀錶盤移回至杯架位置，取而代之的是開關控制系統，用於執行警報器啟動、無線電通信、LED 燈條控制等多項操作，車頂和車內皆安裝攝像鏡頭，提供即時影像畫面。
Aston Martin DBX F1 官方醫療車正式啟動Aston Martin DBX 也將擔綱本賽季 F1 官方醫療車，由 Alan van der Merwe 駕駛。外觀同樣採用 2021 Aston Martin Racing Green 與 Lime Essence 跳色塗裝，可輸出馬力 550 PS 及扭力 700NM，出色動力表現確保醫療團隊發揮高效危機處理。有效運用寬敞車室空間，拆下後排中央座椅，並將其餘四個座位更換為運動型座椅、配備 6 點式安全帶，這些座位可供車手 Alan van der Merwe、F1 醫療救助協調員 Dr. Ian Roberts 以及當地醫生乘坐，同時留出一個空位，以備發生事故需將賽車手載回維修站時使用。
醫療車需攜帶大量設備，包括大型醫療包、除顫器、滅火器及燒傷處理工具包，充分利用 DBX 632 升優秀行李箱空間。與安全車相似，醫療車儀表板亦配備兩組螢幕，顯示比賽現場實況與即時生物特徵數據，一旦發生事故，可提供受監測人健康狀況等資訊。F1 官方安全車和官方醫療車由 Aston Martin 工程團隊開發，並於動態氣候室（dyno climate chamber）進行嚴密測試，確保在所有比賽條件下皆能順利運行。DBX 官方醫療車更經過長達 15,000 公里的賽道駕駛測試，視高速表現與耐久性能為首要標準。Aston Martin 將於 3 月 28 日，在巴林大獎賽以 Aston Martin Cognizant Formula OneT 之名正式重返F1 賽道。