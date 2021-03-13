大林蒲遷村計畫書說明會 陳其邁：全力溝通協商
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-13 09:00:00
高市府今（13）日於大林蒲當地舉辦首場遷村計畫書說明會，市長陳其邁與經濟部長王美花親自出席，率領行政首長共同向居民解說計畫書內容，面對面溝通。陳其邁表示，計畫書仍是草案，各方意見都會納入研議，向中央爭取最有利條件，也會盡全力溝通、協商，直到大家都有共識，歡喜甘願遷村換新厝。
市府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，已收到不少民眾意見反映及諮詢，當地里長更破天荒為此召開小港沿海六里里民大會，討論遷村計畫書內容，也提出不少遷村條件，希望政府納入計畫。為向居民詳細說明計畫書內容，聽取民意，市府與經濟部今日上午在大林蒲中油活動中心舉辦首場遷村計畫書說明會，在地議員也前往關切。居民提問踴躍，出席官員也耐心傾聽，並針對當地居民所提出的疑問與建議逐一回應。陳其邁說，大林蒲遷村是他上任後首要推動的大事，為了徹底解決大林蒲居民困境，讓鄉親跟下一代有好的生活與發展機會，市府與中央攜手合作，共同推動遷村工作。市府從計畫書（草案）公開到今天，用一個多月的時間讓居民詳細閱覽計畫書，也同時汲取、吸收各方建議與疑惑。他又說，市府以保障居民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」為原則，研擬遷村計畫，並增加多項弱勢照護配套方案，落實居住公平正義。同時也加碼規劃托幼、長照、教育、文化、交通等公共建設，讓大家搬遷後，除了財產可以受到保障外，更享有便利及優質的生活。經濟部長王美花表示，大林蒲遷村不僅關係到大林蒲一萬多居民的未來，更是臺灣與高雄循環經濟產業發展的契機，她相信經過市府團隊的用心規劃與傾聽，加上大林蒲居民的支持，中央地方共同攜手，讓遷村工作做到圓滿，一定能夠齊心促成遷村。都發局長楊欽富在遷村計畫簡報時說明，大林蒲遷村總補償包含私有住商土地、私有非住商土地、地上物補償、法定補償及津貼，以及專案救濟及補貼五大項。其中，居民最關切的私有住商土地解決方案，創全國先例，採「一坪換一坪」方式專案協議價購，地主可依照自己的意願，從「土地方案」、「房屋方案」或「現金方案」中擇一協議價購。「土地方案」是指遷村地與安置地兩邊的土地，以同分區、等面積交換，且不必補地價差額，並以「土地歸戶」作為抽籤配地單位，公平公開抽籤。另安置地目前規劃六分區讓民眾可自行選擇分區抽籤，宗教設施還可優先選配，以維護小港沿海六里生活聚落紋理。此外，目前計畫書(草案)也開放達最小建築面積一半以上的土地，可以用經濟部取得台糖土地的成本單價，增購至足額土地來興建房屋。即住宅區土地面積達7.5坪以上，可增購至15坪；商業區達9坪以上，可增購至18坪。「房屋方案」則是用領得的補償金，以成本價換購政府興建的安置住宅。目前規劃兩房、大兩房及三房三種房型，坪數及成本價分別為21.5坪315萬、29.5坪450萬、35坪545萬。適用條件必須是同時持有土地及房屋，且補償金總額達150萬以上（約等同7.5坪土地）者，才可以選擇「房屋方案」，且每一合法房屋或門牌僅得申購一戶。「現金方案」則是以安置地之土地平均取得成本單價，即每坪14萬元，計算土地補償金，一次領取。至於私有非住商區土地，如農業區、保護區及公共設施保留地等，楊欽富局長則強調是以「查估市價」加四成獎勵金，即市價1.4倍補償，絕對不是當地誤傳的「公告地價」加四成，或是「市價的四成」。建物補償方面，是採用民間四大公會議定的全新重建單價，不分建物合法與否，一律以全新重建價格補償，並且加計物價指數調整。宗教設施除了建物主體比照一般建築以全新重建價格補償外，黏貼、雕刻等附加裝飾還會另外委託專業技師查估補償。楊欽富舉例，目前大林蒲當地一棟3樓加強磚造透天厝，以全新重建單價加上7%物價調整及25%拆遷獎勵金計算，每坪補償單價達91,193元，未來還會跟隨物價指數調整，補償條件絕不比桃園航空城差。在弱勢照護方面，計畫書（草案）提供6大配套內容，包括低收及中低收入戶加發1倍人口遷移費、居民於規定期限遷移者加發12個月房租特別津貼、購地或購買安置住宅者提供0.5％專案優惠貸款利息補貼、鳳鼻頭漁港漁民給予每人17,520元交通補助、市場未登記攤商給予每攤3萬元營業損失補貼、農產物則給予每公頃9萬元收入損失特別津貼，補貼兩年。此外，針對無房無地的住戶，政府規劃興建250戶只租不售的出租型安置住宅，以低於市價的租金，提供租住。陳其邁特別強調，目前遷村計畫書仍是草案，必須經大多數民眾認可後，才會報中央核定，作為執行依據。市府會充分聽取各方意見，納入研議，盡力為居民爭取最有利條件，也會以最大誠意持續溝通、協商。未來也不排除召開三場以上說明會，讓大家都能達成共識歡喜甘願遷村。