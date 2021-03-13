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賞花新口味！臺北玫瑰展3/12起與您浪漫相遇臺北玫瑰園於今年2月初完工，擴建增加「五彩玫瑰園」、「育種家花園」及「園藝植物布展區」三大區域，期望提供市民朋友一個欣賞玫瑰、休閒遊憩的好去處。3/12開展當天將邀請電台DJ阿露透過鏡頭，與大家一起開箱全新的臺北玫瑰園區，完整介紹玫瑰園各展區之外，也將帶大家認識這次玫瑰展期必看的玫瑰品種。 除了開幕當天邀請民眾於線上一同開箱臺北玫瑰園，在3/20也將推出「好康報道玫」線上賞花情報，將臺北玫瑰園必拍景點一次整理報你知！同時與螢幕前的觀眾一同走訪鄰近的「晴光商圈」，帶你尋找晴光商圈中的玫瑰蹤跡。今年臺北玫瑰展規劃一系列線上賞花節目與好康抽獎活動，就是為了讓市民朋友在防疫期間仍能感受臺北市春暖花開的氣息。同時為讓民眾安心賞花，花季期間「公園新花漾」粉絲專頁將定時公布現場人潮，提供給欲前往賞花的民眾參考，臺北玫瑰園入口處將有工作人員，宣導民眾賞花必須戴口罩、保持安全社交距離。 為了提供更便利的服務，2021臺北玫瑰展官網結合google map定位系統，市民朋友只須在官網中的「交通資訊」點選地圖，即可快速了解前往臺北玫瑰園之路徑，也希望透過2021臺北玫瑰展拉進玫瑰園與市民朋友的距離。此外，2021臺北玫瑰展也與知名旅行業者－易飛網合作，推出臺北玫瑰一日遊行程，走訪臺北玫瑰展與週邊林泰安古厝、晴光商圈等景點，並串聯迪化街剝皮寮歷史街區與龍山寺，邀請全台旅客春天來場臺北花季×歷史懷舊之旅。圖文來源：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
景點介紹2021臺北玫瑰展地址：花博公園新生園區（台北市新生北路三段105號）展期：3/12 ~ 4/4
這篇文章 台北花季｜700多種玫瑰花盛開 擴建3展區讓台北飄滿浪漫氣息 最早出現於 行遍天下旅遊網