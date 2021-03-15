車身、軸距加長 Škoda Octavia Pro 中國大陸市場亮相
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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第四代 Octavia 車頭取消分離式頭燈設計，換上面積加大的直瀑式水箱護罩，而在 Octavia Pro 上搭載了 RS 套件，具備了黑色烤漆與網格狀的設計元素，整體扮相更加的運動化。車側腰線與肩線更加流線，車頂線條也較舊款更低，營造更跑房車化的視覺感受，尾門中央廠徽改以 ŠKODA 字樣橫列取代。尺碼部分，Octavia Pro 長寬高為 4,753x1,832x1,469(mm) ，軸距則為 2,730mm。
內裝方面，Octavia Pro 的方向盤維持三幅式設計，儀表板為 10.25 吋虛擬座艙，中控台配備10.1 吋螢幕，內建導航、語音數位助理、無線 Apple CarPlay...等功能。座艙也使用軟質塑料鋪陳，搭配多色環艙氣氛燈，玻璃採用聲學降噪技術來加強車內氛圍。車內也提供前/後座 USB Type-C 插座、手機無線充電、後座冷氣出風口...等配置。動力表現上，Octavia Pro 採用 1.4 TSI 渦輪增壓四缸引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器變速箱，最大馬力為 150hp、最大扭力 250Nm。而官方也強調由於換檔方式改為電子線傳控制，因此排擋桿也縮小許多，帶來更寬敞的空間表現。
在國內市場方面，Škoda Taiwan 仍與原廠積極爭取當中，並無明確的時間表。若有進一步的消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，為讀者帶來第一手消息。
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