外觀幾乎全露 Hyundai Kona N 樣貌曝光
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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外觀上，Kona N 搭載了專屬設計的空力套件，整體保險桿造型更加飽滿，透過網格狀氣壩、紅色線條彩繪以及搭配專屬鋁圈、紅色剎車卡鉗...等套件來提升運動化的氣息。此外，在車尾上方也有一組大型導流尾翼，在中央設計一組三角霧燈，結合雙出尾管造型整體扮相相當具有跑格感。
內裝方面預料沿用 Kona 既有的鋪陳，但提供了 Hyundai N Performance 一貫的特色，包括專屬跑車座椅附整合式頭枕，也擁有可變式 LED 轉速紅線區顯示儀錶，N 專屬三幅跑車方向盤、N 排檔桿、N 金屬踏板，也擁有 10.25 吋多媒體螢幕、Performance Driving Data System 性能駕馭遙測系統、Bluelink 車聯網及 Hyundai LIVE Services 即時服務等等。動力配置方面，由於 Kona N-Line 已配置 1.6L 渦輪增壓汽油四缸引擎，考量產品定位不同，Kona N 可能會向上採用 2.0L 渦輪增壓引擎，同時搭配濕式 8 速 DCT 雙離合器變速箱，最大馬力有望達到 279ps 之譜。不過正確資訊還有待官方來正式公布。關於 Kona N 更多訊息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤。
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