Volvo 宣布更多車款將應用新世代 Android 車載系統
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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據了解，Volvo 所採用的 Android 車載系統擁有全新的介面設計，並提供多項的 Google 內建功能，包含了 Google 語音助理、Google Play 商店、Google 地圖...等服務，同時也能與手機互相連結增強使用機能性。車內乘客或駕駛也能利用語音助理，調整車輛的功能，包含空調溫度、導航目的地、播放音樂...等等。另外，在新年式的 Volvo 車款當中，也會換上最新版的 ADAS 安全輔助科技，透過新式的雷達、攝影鏡頭與感應器來保障行車安全，而安全系統的啟閉自然也可以透過車在系統來調整。Volvo 尚未具體表示 2022 年式車型的更新時程，謹說明最新年式的 XC60 將在今年 5 月投入生產，因此在國內最快也需要等到年底、甚至是明年了。
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