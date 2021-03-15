NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

Volvo 宣布更多車款將應用新世代 Android 車載系統

7Car 小七車觀點

2021-03-15 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Volvo 曾在 2017 年宣布與 Google 共同合作推出以 Android 系統開發的專用車載系統，並於 2019 年開始陸續應用於 Volvo XC40 Recharge 以及 Polestar 車款上。 而官方日前再度宣布 XC60、S90、V90 和 V90 Cross Country 將在 2022 年開始啟用，逐步整合系統資源。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，Volvo 所採用的 Android 車載系統擁有全新的介面設計，並提供多項的 Google 內建功能，包含了 Google 語音助理、Google Play 商店、Google 地圖...等服務，同時也能與手機互相連結增強使用機能性。車內乘客或駕駛也能利用語音助理，調整車輛的功能，包含空調溫度、導航目的地、播放音樂...等等。
另外，在新年式的 Volvo 車款當中，也會換上最新版的 ADAS 安全輔助科技，透過新式的雷達、攝影鏡頭與感應器來保障行車安全，而安全系統的啟閉自然也可以透過車在系統來調整。
Volvo 尚未具體表示 2022 年式車型的更新時程，謹說明最新年式的 XC60 將在今年 5 月投入生產，因此在國內最快也需要等到年底、甚至是明年了。

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.98%88.02%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
73.15%26.85%
2021-03-09-2021-03-15
即時
推薦閱讀