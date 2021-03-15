全車系 4 個等級、標配 Level 2 安全輔助 Kia Stonic 新台幣 73.9 萬元起正式在台發表
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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台灣森那美起亞總裁李昌益慶祝 Kia Stonic 正式在台上市。Kia Stonic 首次於 2019 年 7 月導入國內市場販售，隨著 Kia 原廠於 2020 年 10 月推出小改款車型，台灣森那美汽車預定今年第一季正式導入國內市場販售。在外觀上，小改款 Stonic 擁有新式頭燈組，其中 1.0T 車型還搭載更高階的 LED 燈組與 LED 尾燈，使其看起來更具科技感。
1.0T 車型標準配備 LED 頭燈與尾燈。安全配備部分，Stonic 在 2019 年導入之時就強調全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，但在這次小改款車型上，ADAS 也全面性的升級，全車系將提供 SCC 智慧巡航控制系統、FCA 前方主動剎車輔助 (含行人、騎士、車輛)、LFA 進階式車道維持輔助系統、HBA 智慧遠光燈調整、DAW 駕駛疲勞提醒...，全速域的 SCC 與 LFA 讓 Stonic 達到 Level 2 等級的水準。
全新 8 吋多媒體系統支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能。
後座新增 USB 充電座。
安全輔助科技方面新增域 SCC 智慧跟車系統 (作動範圍 10~180km/h)，搭配全速域 LFA 進階式車道維持輔助系統官方宣稱可以達成 Level 2 半自動駕駛輔助的功能性。配備表現上，1.0T 除了採用渦輪系統之外，亦加入了 48V 輕油電技術，提供智慧油電時尚版與智慧油電驚豔版兩個等級。在最入門的 1.4L 時尚版即配備 8 吋影音系統，支援無線 Apple CarPlay、Android Auto、倒車顯影...等功能，驚艷版則再增列 BCA 盲點偵測系統、RCCA 後方交通主動剎車輔助系統、雙色內裝與皮椅、Keyless、恆溫空調與前後停車雷達。1.0T 車型方面則以 1.4L 車型配備為基礎，再提供 LED 頭/尾燈、ISG 怠速熄火系統與駕駛模式選項，驚艷版則配備新式的 16 吋鋁圈。除此之外，全車系亦提供全新的 17 吋雙色鋁圈供消費者選擇，來滿足想追求個性化的車主。此次小改款 Kia Stonic 全面精進整體的安全性，並針對國內消費者的購車喜好，導入更豐富的配備，在售價調整幅度不大的情況之下，添增相當足夠的吸引力，預期能帶來過往更優秀的銷售表現。
1.0T 車型除了採用渦輪系統之外，亦加入了 48V 輕油電技術，達成平均 19.9km/L 的油耗表現。
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