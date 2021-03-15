輕油電上身的海神跑房車 Maserati Ghibli MHEV GranSport 試駕

新在哪裡？

●品牌首款輕油電複合動力，以 2.0 升直列 4 缸汽油引擎搭配 eBooster 電控渦輪增壓器及 48V BSG 構成 MHEV 動力

●48V 輕型複合動力之電池相關元件及電瓶均設置於行李廂底板下方，帶來更理想的車身前後配重。

●由 Centro Stile Maserati 調配出專屬的藍色，應用於前葉子板散熱鰭孔、剎車卡鉗及 Saetta 廠徽

●水廂罩格柵調整，以強化三叉戟廠徽的氣勢

●尾燈以過去的 3200 GT 車款為靈感重新設計。

●導入新世代 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 多媒體系統，並將 HD 觸控螢幕的尺寸自原有的 8.4 吋提昇至 10.1 吋，顯示比例也自 4:3 調整為 16:10。

●GranSport 標準配備 ADAS 先進駕駛輔助系統套件，提供 ACC 主動定速巡航系統、FCW Plus 進階緊急煞車輔助系統、ABSA 主動式盲點偵測輔助系統、LKA 主動式車道維持輔助系統

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× 前葉子板散熱鰭孔加入原廠設計部門 Centro Stile Maserati 調配出的專屬藍色。

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× 中央鞍座整合線傳式排檔、駕駛模式切換、多媒體操作介面、氣壓懸吊調整、電子手煞車及 2 組置杯座等機能。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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