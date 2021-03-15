輕油電上身的海神跑房車 Maserati Ghibli MHEV GranSport 試駕
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
新在哪裡？
●品牌首款輕油電複合動力，以 2.0 升直列 4 缸汽油引擎搭配 eBooster 電控渦輪增壓器及 48V BSG 構成 MHEV 動力
●48V 輕型複合動力之電池相關元件及電瓶均設置於行李廂底板下方，帶來更理想的車身前後配重。
●由 Centro Stile Maserati 調配出專屬的藍色，應用於前葉子板散熱鰭孔、剎車卡鉗及 Saetta 廠徽
●水廂罩格柵調整，以強化三叉戟廠徽的氣勢
●尾燈以過去的 3200 GT 車款為靈感重新設計。
●導入新世代 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 多媒體系統，並將 HD 觸控螢幕的尺寸自原有的 8.4 吋提昇至 10.1 吋，顯示比例也自 4:3 調整為 16:10。
●GranSport 標準配備 ADAS 先進駕駛輔助系統套件，提供 ACC 主動定速巡航系統、FCW Plus 進階緊急煞車輔助系統、ABSA 主動式盲點偵測輔助系統、LKA 主動式車道維持輔助系統
Maserati 近年來積極轉型電動化，於去年 (2020) 7 月發表由位在義大利蒙地拿的 Maserati Innovation Lab 所研發的 MHEV 48V 輕油電架構，應用於暢銷車款 Ghibli 當中，國內總代理臺灣蒙地拿選在今年 1/6 正式推出，編成與建議售價分別是 Ghibli MHEV (新台幣 358 萬元起) 及本次試駕的 Ghibli MHEV GranSport (新台幣 458 萬元起)。外觀方面，Ghibli MHEV 是由 Centro Stile Maserati 原廠設計部門在標準版本的基礎上，調配出專屬的藍色，也將成為後續 Hybrid 車型的象徵，包含前葉子板散熱鰭孔、剎車卡鉗及 Saetta 廠徽都可看見，此外也將水廂罩格柵調整，以強化三叉戟廠徽的氣勢，尾燈內部排列亦重新設計。尺碼部分，Ghibli MHEV 的車身長寬高為 4,971x1,945x1,461 (mm)，軸距則為 2,998mm。
Ghibli MHEV 的車身長寬高為 4,971x1,945x1,461 (mm)，軸距則為 2,998mm。 Ghibli MHEV 雖為電動化的入門車型，仍具備雙邊雙出排氣尾管，展現氣勢。 小改款 Ghibli 的水箱罩格柵調整，強化三叉戟廠徽的氣勢，GranSport 車型擁有專屬的欄柵。 頭燈光源均為 LED，具備智慧型矩陣功能。 Ghibli MHEV GranSport 足踏 Uranl Machine-Polished 鋁合金輪圈，配胎為前 245/40R20 後 285/35R20 的 Pirelli P Zero。制動系統部分，前輪採用六活塞卡鉗搭配 360x32mm 打孔通風碟盤，後輪採用四活塞卡鉗搭配 345x28mm 打孔通風碟盤。 前葉子板散熱鰭孔加入原廠設計部門 Centro Stile Maserati 調配出的專屬藍色。 試駕車選配 Nerissimo 湛黑套件，擁有黑色烤漆車外後視鏡蓋及窗框飾條。 C 柱 Saetta 廠徽施以原廠設計部門 Centro Stile Maserati 調配出的專屬藍色處理。 小改款 Ghibli 的 LED 導光條尾燈是以過去的 3200 GT 車款為靈感所設計。內裝方面，Ghibli MHEV 導入新世代 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 多媒體系統，提供更新潮的介面設計，並將 HD 觸控螢幕的尺寸自原有的 8.4 吋提昇至 10.1 吋，顯示比例也自 4:3 調整為 16:10。配備部分，擁有經典皮革運動型座椅 (前後頭枕附三叉戟浮雕)、Maserati 精雕時鐘、INOX 不鏽鋼腳踏板、多功能顯示數位儀錶板、雙區恆溫空調及速度感應式多功能運動方向盤 (附鋁質換檔撥片) 等。 儀錶板採用雙環指針式搭配中央數位資訊幕，內建 Hybrid 系統的充電與 eBoost 增壓情形顯示功能。 方向盤採用三幅設計，表面施以透氣皮質包覆，兩側提供多功能操作介面，後方設有固定式鋁質換檔撥片，握感厚實，盤徑偏大。 換檔撥片與方向燈撥桿距離不遠，適應後則操作無虞。 Ghibli MHEV 導入新世代 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 多媒體系統，提供更新潮的介面設計，並將 HD 觸控螢幕的尺寸自原有的 8.4 吋提昇至 10.1 吋，顯示比例也自 4:3 調整為 16:10。 雙區恆溫空調為標準配備，支援空氣品質偵測功能，系統除可透過實體按鍵操作，也可在 MIA 智能多媒體系統內調整。 中央鞍座整合線傳式排檔、駕駛模式切換、多媒體操作介面、氣壓懸吊調整、電子手煞車及 2 組置杯座等機能。 中央扶手掀起後，可見到質感不錯的植毛處理，底座提供 2 組置杯座，並具備空調功能，點煙器也設於其中。 門板的皮質包覆與縫線作工精良，創造優異的質感表現。 GranSport 車型採用經典皮革運動型座椅，前後頭枕均擁有三叉戟浮雕，雙前座均可進行 12 向電動調整，駕駛座具備 2 組記憶模式，乘坐時支撐性強，包覆性達到水準之內。 後座空間以此級距車款而言不算寬裕，但也足敷 2 名成年人士乘坐。 後座出風口為標準配備，下方的電熱功能及後擋風玻璃遮陽簾為選用配備。 後座中央扶手內部置物空間具備植絨設計，也設有 12V 充電插座與 USB 插座，扶手前端提供 2 組置杯座。 附表為本站實測座艙空間之數據。 Ghibli MHEV 擁有 500 公升的行李廂標準置物空間，內部格局算是方正，也提供網袋來收納車主手冊。 附表為本站實測行李廂空間之數據。安全防護方面，Ghibli MHEV GranSport 標準配備 ADAS 先進駕駛輔助系統套件，提供 ACC 主動定速巡航系統、FCW Plus 進階緊急煞車輔助系統、ABSA 主動式盲點偵測輔助系統、LKA 主動式車道維持輔助系統等，也搭載 MSP 電子車身穩定及 6 具 SRS 輔助氣囊等基本主被動安全配備。動力配置方面，Ghibli MHEV 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 eBooster 電動增壓器及 48V BSG 發電機構成 MHEV 油電動力，於 5,750rpm 時可輸出 330hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 450Nm 峰值扭力，搭配 ZF 8 速手自排變速系統及後輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.7 秒完成，極速為 255km/h，平均油耗為 9.9km/L。 Ghibli MHEV 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 eBooster 電動增壓器及 48V BSG 發電機構成 MHEV 油電動力。 48V 輕型複合動力之電池相關元件及電瓶均設置於行李廂底板下方，帶來更理想的車身前後配重。開著 Ghibli MHEV 上路，其 4 缸引擎仍擁有 Maserati 一貫良好聲浪調校，加速感受不算猛爆但順暢線性，在 Normal 與 Sport 模式間的切換可帶來截然不同的油門與變速箱反應，而 Maserati Skyhook 電子阻尼可帶來舒適柔順的標準行車品質，切換至 S 模式後則頗為硬朗，配上機械式限滑差速器及 IVC 整合式車輛控制系統之下，過彎協調性也相當出色。Ghibli 車系自 2013 年問世以來，在全球市場累積售出超過 10 萬輛，是品牌重要的銷售支柱之一，經過多年的發展，原廠在去年推出新年式小改款版本，精進內外的質感與設計，更導入 48V MHEV 輕油電動力架構，使日常使用的舒適性與節能性雙雙提昇，相信可進一步帶來買氣的提昇。