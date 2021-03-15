全新入門小車？ Toyota X Prologue 將在今年 3/17 發表
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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此前 Toyota 才宣佈將透過 TNGA 架構下的 GA-B 平台來為歐洲市場開發全新的 A-Segment 入門小車。從當時 Toyota 公佈的車架圖片來看，新世代 A-Segment 入門小車採用後非獨立式懸吊，搭配後鼓式煞車，動力配置方面，Toyota 考量 A-Segment 小車主要以便宜、耐用、低維護成本為訴求，將持續以燃油引擎為動力選項，使消費者仍可輕易擁有新世代的 TNGA 入門車型。
首款採用 GA-B 平台開發的 Toyota 產品為第四代 Yaris，該車自 2019 年發表後，受到消費者的歡迎，不僅在歐洲及日本暢銷，日前更獲得 2021 年歐洲風雲車的殊榮，第二段產品 Yaris Cross 預定今年稍晚會在歐洲上市，加上即將登場的全新 A-Segment 產品後，Toyota 預估可讓歐洲的 GA-B 平台車款年產量達到 50 萬輛，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息。
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