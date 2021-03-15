Mitsubishi 宣佈將自 2023 年起由 Renault 生產 2 款新車供應歐洲左駕市場 同時預告英國市場新車
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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本次的規劃始於去年 (2020) 5 月 Renault-Nissan-Mitsubishi 三方的聯合聲明，未來將運用各自擅長的項目，互相幫助品牌在不同的地區發揮優勢，提昇集團的整體競爭力。
Mitsubishi 認為 Renault 擁有最適合歐洲市場的車型設定與配置，透過相同的平台以 OEM 方式生產，並導入 Mitsubishi 設計 DNA，讓產品更有吸引力，首款由 Renault 製造的產品將融合 Eclipse Cross PHEV 的插電式油電技術。
針對右駕的英國市場方面，Mitsubishi 將會持續販售現行車款至原廠不再供應右駕新車為止，全面轉型為後勤保修、零配件供應、保固服務及技術支援等業務，確保約 40 萬名英國 Mitsubishi 車主的權益。
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