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第二號純電成員　Audi Q4 E-Tron 預告 4 月登場

7Car 小七車觀點

2021-03-15 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Audi 繼發表品牌首款純電動 LSUV e-tron、e-tron Sportback 車系之後，再度於 2019 年揭露純電小型休旅車 Q4 e-tron，且也將提供 Sportback 斜背版本。然而在概念車公布了 2 年之後，Audi 日前正式宣布 Q4 e-tron 將在今年 4 月正式發表，並公開了量產版的外觀與內裝資訊。
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全新 Audi Q4 e-tron 採用 MEB 模組化平台打造，外觀上延續 Audi e-tron 的設計元素，具備了單體式水箱護罩設計，採用可降低風阻的封閉式造型，作為車頭的視覺主軸。在車尾方面，維持一貫的多層式線條設計，尾門上也採用了近年 Audi 常見的貫穿式 LED 燈組。
內裝部分則是首次公開，配備了與 e-tron 相同的 12.3 吋全數位化虛擬儀表板以及 10.1 吋或 11.6 吋 MMI 多媒體觸控螢幕，用車人可輕易透過語音與觸碰的方式操作中央娛樂系統和車輛功能。而中控台則不需安排傳統排檔桿等功能元件，因此可作為手機無線充電座並提供寬敞充裕的儲物空間。在用料方面，則使用了磨砂樹脂玻璃 (Plexiglas) 於車內飾板，而車室地毯則採用環保回收材質，呼應電動車永續性與環保議題。
動力表現上，Q4 e-tron 採用雙電動馬達的配置，前後軸馬達分別可產出功率 75kW 、150Nm 以及150kW、310Nm 的扭力表現，具備 225kW 的綜效輸出動力，0 至 100 公里加速僅需 6.3 秒，依據 WLTP 測試亦可達成 500 公里的純電續航里程。
Audi 預設在 2025 年前將大規模推出共 20 餘款電動產品，除了休旅作品之外，亦包含 Avant 與 Sportback 等車款，將純電驅動的車款拓展至各級距休旅、轎車市場，預計將佔其 40% 的銷售額。

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