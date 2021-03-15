純電動悍馬新成員 GMC Hummer EV SUV 將在今年 4 月亮相
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
我是廣告 請繼續往下閱讀
從目前公佈的局部圖片來看，Hummer EV SUV 的車體與先前登場的 Hummer EV 皮卡車型同樣擁有相當剛硬的車身線條，除 C 柱後多出的尾廂空間及尾門的外掛式備胎之外，均擁有傾斜角度相當垂直的前擋風玻璃，預料搭配的胎圈組也會比照皮卡車型為 18 吋，搭配 Goodyear Wrangler All Territory MT 多用途全地形輪胎，提供 457mm 垂直障礙通過高度以及 610mm 涉水深度，若透過主動式氣壓懸吊系統，可再提高 149mm 的車身高度。
內裝方面，Hummer EV SUV 的座艙樣貌目前尚未曝光，從皮卡版本來看，應也會運用大量的垂直線條營造出立體的粗壯風格，並擁有諸多的科技配備營造出前衛感。在中控台配置獨立式的 12.3 吋液晶儀表板與懸浮設計的 13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建 UltraVision 系統，透過車上攝影機提供 18 種不同的車輛角度，甚至有虛擬透視底盤監測系統，在越野時幫助車輛通過障礙物，而這套系統也可以觀測車輛的訊息，包括胎壓、俯仰角和側傾角，幫助玩家攻克各種地形。
動力配置方面，Hummer EV SUV 應會延續皮卡版本搭載 3 具電動馬達與 e4WD 四驅系統的設定，綜效輸出約有 1,000hp ，峰值扭力上看 15,592Nm 之譜， 0-60mph 加速僅需約 3 秒即可完成。搭配 Ultium 鋰離子動力電池組擁有約 563 公里的續航表現，並支援 800V 直流 350kW 的充電功率，最短可以在 10 分鐘內提供 161 公里的行駛里程。除此之外，Hummer EV 還配有 Super Cruise 半自動駕駛輔助，可以在美國和加拿大的高速公路放開雙手行駛 322,000 公里，以及四輪轉向系統，提供 CrabWalk (螃蟹模式)，前後輪在低速時可以保持相同的轉向角度(最多 10 度)，因此可以斜向行駛，面對不同的地形更加從容。7Car<小七車觀點> 將在 Hummer EV SUV 發表後帶來更進一步的報導，敬請關注。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？
11.98%88.02%2021-03-10-2021-03-16
單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？
73.15%26.85%2021-03-09-2021-03-15
即時