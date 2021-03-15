廂式小貨車 DFSK Glory 330 Cargo 於祕魯推出
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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Glory 330 Cargo 雖然是貨車，但仍在全車仍配置車身同色烤漆的前後保險桿及車外後視鏡蓋，車身尺碼長寬高分別是 4,335x1,720x1,787mm，對於都會區的物流工作相當適合。其側窗在 B 柱之後改以鋼板封住，但保留後門外拉式開啟機能，尾門採上掀設計，後窗予以保留，並無配置後雨刷。
進入車內，Glory 330 Cargo 在前座擁有 2 具 SRS 輔助氣囊、多功能方向盤、空調系統及 CD 音響，貨艙內也提供照明燈，最大載重達到 600 公斤，動力源自 1.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 107.2hp 最大馬力，搭配 5 速手排變速箱。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。
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