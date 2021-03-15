Jeep 全尺寸旗艦休旅重新復出 大改款 Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer 正式亮相
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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外觀上不難看出 Jeep 家族化的特徵，像是家族化的 7 孔式水箱格柵設計以及 LED 頭燈都可以讓人立刻聯想到是 Jeep 品牌的車款，同時利用大量鍍鉻飾條點綴來呼應美式豪華車的質感，而前引擎蓋前方以及尾門也都採用了 Wagoneer 的鍍鉻字樣。Grand Wagoneer 原廠還為了增強頂級車款的定位，前保險桿造型也與一般版不同，並配有專屬的外觀套件，旗艦的風範油然而生。車身尺碼方面，Wagoneer 和 Grand Wagoneer 完全相同，長寬高分別是 5,453mm / 2,123mm / 1,920mm，軸距達到 3,124mm 之譜，等同於美北市場全尺寸 SUV 的水準。
內裝方面，以大量的軟質塑膠、Nappa 皮質以及木紋飾板營造出美式奢華感，中控台上方標準搭載 12.3 吋全液晶儀表板以及副駕前方的 10.3 吋螢幕，中央則配置 12.1 吋多媒體導航系統與 10.3 吋車載功能介面螢幕。值得一提的是，儘管車載主機已經整合了車內諸多功能，但實體的物理按鍵卻沒有減少太多，對於盲操作亦有所幫助。
動力表現上， Wagoneer 搭載 5.7L 自然進氣 V8 引擎，具備 48V 輕油電技術，配備 8 速手自排變速箱，最大馬力為 392hp、最大扭力 548Nm。傳動系統方面除了標準的 2WD 車型之外，亦有 4WD 車型選擇，而四驅系統還提供了三種不同的選擇，包括了一般的 Quadra-Trac I 四驅系統，以及含兩速加力檔的 Quadra-Trac、含兩速加力檔與電子限滑差速器的 Quadra-Drive II，並可以選配 Quadra Lift 氣壓懸吊( 86,995 美元)，讓車身高度可以在 8.3 吋~10.1 吋之間調整。Grand Wagoneer 則搭載 6.4L 自然進氣 V8 引擎，標準搭載 8 速手自排變速箱與 Quadra-Drive II 四驅系統、 Quadra Lift 氣壓懸吊，最大馬力達到 478hp、最大扭力 617Nm。Wagoneer 車系為北美市場導向的 LSUV，對於其他海外市場並無規劃，因此出現在國內的機率相當低。
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