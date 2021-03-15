Volvo XC40 B4 四輪驅動版本及多款新車現身 經濟部能源局 2021 年 2 月份油耗測試出爐
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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在進口小客車方面，Volvo XC40 B4 48V 輕油電動力車型在原有的前輪驅動之外，新增了四輪驅動版本，獲得 12.1km/L 的平均油耗表現，較前輪驅動的 13.7km/L 略低 1.6km/L。另外也可見到近期上市的 Maserati Trofeo 車系 (Ghibli、Levante 及 Quattroporte) 全數通過測試，此外則有多款 Audi、BMW、Mercedes-Benz 及 Porsche 等德國品牌的新年式車型送測，而 Rolls-Royce 旗下的 Wraith 及 Cullinan 也在本月完成新年式新車的油耗測試。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式) 車款部分，可以見到甫上市的 Audi Q8 55 TFSI quattro S line 以平均 9.7km/L 的表現完成測試，另外也有 BMW X5、X6 及 X7 的新年式車型，以及 Porsche Cayenne 新年式車型完成測試。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車在國內上市的最新消息，敬請關注。
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