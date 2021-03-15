紀念全球首次媒體試駕賽道 Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition 限量 90
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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外觀方面，GR Supra Jarama Racetrack Edition 擁有專屬的 Horizon Blue 藍色車身烤漆，搭配消光黑烤漆 19 吋鍛造鋁合金輪圈及紅色烤漆煞車卡鉗，座艙內以黑色 Alcantara 皮質的包覆與藍色縫線，儀錶台換上秀出歐洲 90 輛限量號碼及 Jarame 賽道圖案的碳纖維飾板，輔以 Toyota GR Supra 字樣。
安全防護方And 面，GR Supra Jarama Racetrack Edition 搭載 Supra Safety+ Package，擁有全速域 ACC 主動式車距維持系統 (0-160km/h 間作動)、 PCS 預警式防護系統、 LDA 車道偏離警示系統 (含轉向輔助)、 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、 AFS 主動式頭燈、RSA 路標辨識系統等，並配備 BSM 盲點偵測警示系統、 RCTA 後方車側交通警示系統、 HAC 上坡起步輔助系統及 7 具 SRS 輔助氣囊等。
動力配置方面，GR Supra Jarama Racetrack Edition 採用 BMW B58B30 2,998cc 升 DOHC 24V 直列 6 缸單渦輪雙渦輪增壓汽油引擎，壓縮比為 11.0:1 ，於 5,000~6,500rpm 時可輸出 335bhp 最大馬力，於 1,600~4,500rpm 時可輸出 500Nm 峰值扭力，搭配 ZF 8HP51 8 速手自排變速箱與後輪驅動， 0-100km/h 加速僅需 4.3 秒即可完成。
底盤與車體方面，GR Supra Jarama Racetrack Edition 配備 AVS (Adaptive Variable Suspension) 可變阻尼控制系統、Brembo 前對向四活塞鋁合金卡鉗、後浮動式單活塞鑄鐵卡鉗的煞車系統及 LSD 後軸限滑差速器等。
國內市場方面，總代理和泰汽車選在 2019 年 9 月 4 日正式導入，目前最新編成與建議售價分別是 2.0T (新台幣 199 萬元起)、2.0T Premium (新台幣 216 萬) 及 3.0T Premium (新台幣 249 萬元起)，試駕報導 [請按此參閱] 。
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