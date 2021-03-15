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Starex 後繼車款?!　Hyundai 全新商務休旅車 Staria 預告登場

7Car 小七車觀點

2021-03-15 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Hyundai 日前正式宣布全新商務 MPV Staria 即將亮相，並釋出了首波預告照片，其正是 Starex 後繼車款，擁有全新的稱呼以及設計特徵，詮釋更精簡、俐落的造型設計。
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此次預告的車型為 Hyundai Staria Premium，為車系的頂級版本。外觀上採用了相當前衛的風格，原廠表示靈感來自於太空船，因此前方有一道貫穿整個車頭水平式 LED 日行燈與 LED 頭燈，分離式的燈組設計也與品牌其他休旅車款看齊。寬敞且平整的車窗和較低的車身腰線都呼應了太空船的主題，也替車室帶來極度優異的空間感受。
在座艙的部分，採用更優秀的人因工程，並配備時下相當廣泛配備的科技配備，帶來更好的舒適與便利性，而所有的設計也都適合商務和家庭使用。從官方公布的照片中可以觀察出中控台取消了傳統的儀表板設計，中央有一具尺寸相當大的多媒體觸控螢幕，並採用電子按鍵式排檔的方式。第二排則為了迎合商務或者家庭需求，採用 Ottoman 座椅，提供更高水準的乘坐表現。
Hyundai 尚未表示 Staria 車系亮相時間，但 Staria Premium 將在特定市場販售，未來還會持續曝光更多的細節，7Car<小七車觀點>將持續追蹤報導。

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