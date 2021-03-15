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Ford Kuga ST-Line No.023 ---- 行李廂的實用機能性

7Car 小七車觀點

2021-03-15 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
市面上的休旅車除了有著較傳統房車更優異的駕駛視野以及車身高度之外，另一種購買誘因不外乎就是有能夠靈活運用的空間與便利性。因此車內空間的多樣性安排，是許多車主購車的決定性因素之一。
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而 Ford Kuga 的後座除了具備前/後滑移以及椅背多段角度調整之外，後艙的行李廂空間亦有不錯的使用機能表現，內部空間的底板平整度高，輪拱內部雖然內縮但整體造型還算方正，且在左右兩側接近開口處亦提供兩組額外的置物空間，能夠放置毛巾、水杯、文件...等隨身物品。以一般中型休旅車的角度來看，本車的行李廂表現並不遜色，單身的車主置放一般物品空間是一定夠的，若有臨時搬運大型物品的需求，後座椅背亦可透過 6/4 分離摺疊，加上本身較大的車身，放下大型物品更顯輕鬆。可惜的是，原廠因為客貨車認證並未公布實際的行李廂容積，但根據本站實際測量內部寬度以及深度分別有 105 公分與 86 公分的水準。
輪拱內部雖然內縮但整體造型還算方正，且在左右兩側接近開口處亦提供兩組額外的置物空間，能夠放置毛巾、水杯、文件...等隨身物品。
若是一般小家庭使用，Ford Kuga 的行李廂置放一個小孩的出門的用品，像是手推車、媽媽包...等雜物也足敷所需，受惠於較上一代大幅放大的後座空間，後座安置一個兒童安全座椅後，仍可至多乘坐兩名成人，若是媽媽單獨在後座照顧小孩，空間也顯得寬敞，而在後座解封印之後，更能找到舒適的空間。而在隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑、三腳架等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，中央之處還有一個向下延伸足以放置長傘的空間，不僅能達到移動中防甩移的效果之外，亦能增進後艙整體視覺上的整潔性。
隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑、三腳架等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，中央之處還有一個向下延伸足以放置長傘的空間。
本週使用情形與油耗表現方面，目前 Kuga ST-Line 車況均運作正常，但在 Corolla Cross 加入長期測試車輛行列後，因輪流使用車輛較多而逐漸減少使用頻率，主要行駛均以台北市區為主，自前次 3/7 加滿 38.81 公升的 98 無鉛汽油後，截至本文刊出時尚未再次加油，故暫時無油耗資訊可向讀者分享。

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