Ford Kuga ST-Line No.023 ---- 行李廂的實用機能性
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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而 Ford Kuga 的後座除了具備前/後滑移以及椅背多段角度調整之外，後艙的行李廂空間亦有不錯的使用機能表現，內部空間的底板平整度高，輪拱內部雖然內縮但整體造型還算方正，且在左右兩側接近開口處亦提供兩組額外的置物空間，能夠放置毛巾、水杯、文件...等隨身物品。以一般中型休旅車的角度來看，本車的行李廂表現並不遜色，單身的車主置放一般物品空間是一定夠的，若有臨時搬運大型物品的需求，後座椅背亦可透過 6/4 分離摺疊，加上本身較大的車身，放下大型物品更顯輕鬆。可惜的是，原廠因為客貨車認證並未公布實際的行李廂容積，但根據本站實際測量內部寬度以及深度分別有 105 公分與 86 公分的水準。
若是一般小家庭使用，Ford Kuga 的行李廂置放一個小孩的出門的用品，像是手推車、媽媽包...等雜物也足敷所需，受惠於較上一代大幅放大的後座空間，後座安置一個兒童安全座椅後，仍可至多乘坐兩名成人，若是媽媽單獨在後座照顧小孩，空間也顯得寬敞，而在後座解封印之後，更能找到舒適的空間。而在隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑、三腳架等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，中央之處還有一個向下延伸足以放置長傘的空間，不僅能達到移動中防甩移的效果之外，亦能增進後艙整體視覺上的整潔性。
輪拱內部雖然內縮但整體造型還算方正，且在左右兩側接近開口處亦提供兩組額外的置物空間，能夠放置毛巾、水杯、文件...等隨身物品。
隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑、三腳架等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，中央之處還有一個向下延伸足以放置長傘的空間。
本週使用情形與油耗表現方面，目前 Kuga ST-Line 車況均運作正常，但在 Corolla Cross 加入長期測試車輛行列後，因輪流使用車輛較多而逐漸減少使用頻率，主要行駛均以台北市區為主，自前次 3/7 加滿 38.81 公升的 98 無鉛汽油後，截至本文刊出時尚未再次加油，故暫時無油耗資訊可向讀者分享。
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