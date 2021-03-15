【油價公告】中油、台塑宣布明(15)日起國內汽油漲 0.3 元、柴油漲 0.2 元
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2021-03-15 11:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.0元、95無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23.2元。
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台塑石化台塑石油表示，本週國際油價受美國成品油庫存大幅減少，加上美國總統拜登簽署大規模紓困方案等利多因素激勵，促使油價續漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年3月15日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.2元/公升。
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