Nissan Sentra No.020 ---- 後座椅乘坐感受
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
我是廣告 請繼續往下閱讀
新世代 Sentra 受惠於較前一大加長 12mm 來到 2,712mm 的軸距，創造出色後座空間表現，在前座調整至 180cm 身高乘員的標準坐姿後，進入後座仍可享有寬裕的腿部、膝部及腳步空間，實測長達 49 公分的椅背使腿部的支撐性頗為優秀，其運用 NASA 技術轉移的 3D 紓壓護脊設計，長途乘坐也算是舒適，實測約 99.6 度的椅背傾斜角度也使人感到放鬆，且中央隆起的高度僅有 10 公分，寬度約 18 公分，對於中間乘客不會造成太多影響。
在座椅之外，後座的門板在手可觸擊的部位採用軟質塑膠、皮質以及縫線襯托，原廠宣稱扶手表層包覆厚度達 13mm，入座後將手靠上相當舒適，且兩處置物空間規劃對於收納隨身物品相當便利。而後座中央扶手拉下後，可見到 2 組相連的置杯座，若同時擺放瓶罐可能略顯擁擠，但位置偏向前端的設計讓手肘擺放時不易感到不適，整體來說後座的乘坐感受在同級車中是水準之上。
頭枕支撐性佳，大部分的成年人身高均可對應，但無法手動調整高低則稍嫌可惜。
後座的門板在手可觸擊的部位採用軟質塑膠、皮質以及縫線襯托，原廠宣稱扶手表層包覆厚度達 13mm，入座後將手靠上相當舒適，且兩處置物空間規劃對於收納隨身物品相當便利。
後座中央扶手拉下後，可見到 2 組相連的置杯座，若同時擺放瓶罐可能略顯擁擠，但位置偏向前端的設計讓手肘擺放時不易感到不適。
本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 作為跨縣市通勤、日常代步、出遊等用途，也擔綱多次動態畫面拍攝之工作車，自前一次加滿 95 無鉛汽油後，累積行駛約 587.1 公里再添加 36.86 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 15.928km/L。
後座乘客享有空調出風口，可自行調整風向與風量，冷房效果良好。
加滿油離開加油站後，行駛約 2.1 公里才歸零。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？
11.98%88.02%2021-03-10-2021-03-16
單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？
73.15%26.85%2021-03-09-2021-03-15
即時