導入 EyeSight 4.0 智慧駕駛輔助系統 全新大改款 Subaru Outback 將在今年 4/16 正式上市
7Car 小七車觀點
2021-03-15 11:25:40
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台灣意美汽車引進 2.5i-T EyeSight 單一編成，建議售價為新台幣 159.8 萬元起，預售期間優惠價為新台幣 149.8 萬元起，預計第二季起陸續交車。動力配置方面，Outback 2.5i-T EyeSight 採用 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣汽油引擎，可輸出 169ps 最大馬力及 25.7kg-m 峰值扭力，搭配 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統及 X-MODE 雙模式動力控制系統。
外觀部分，大改款 Outback 承襲 Dynamic x Solid 設計語彙，搭載全車防刮護板，車尾配備免觸控電動尾門 (Logo 感應開關)。引進國內的 Outback 2.5i-T EyeSight 導入 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，在既有的六大功能之外，新增 LCF 車道維持置中系統及 AES 緊急自動轉向輔助系統，同時針對 ACC 主動車距控制定速巡航系統及 PCB 預防碰撞自動煞車系統的作動品質進行提昇，另外也搭載 Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統。
除此之外，Outback 2.5i-T EyeSight 也搭載支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接的 11.6 吋智慧影音系統、Harman Kardon 12 支揚聲器、Nappa 頂級皮革座椅及 8 顆 SRS 安全輔助氣囊 (新增副駕駛座墊氣囊)。Outback 車系自 2019 年導入 SGP 模組化平台登場以來，首先在北美市場推出，海外其他市場則陸續跟進，如今國內消費者總算在將近 2 年的等待後，盼到配備升級精進的新世代 Outback，預料可搭上跨界休旅風潮而促進銷售表現，7Car<小七車觀點> 將在正式發表時帶來進一步的報導，敬請留意。
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